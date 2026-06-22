Inflation au Maroc: à quel rythme les prix ont-ils évolué en mai?

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mai 2026, une baisse de 0,9% par rapport au mois précédent, conséquence de la baisse de 2,1% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires, d’après le Haut-Commissariat au Plan

Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre avril et mai 2026 concernent principalement les «Légumes» avec 8,6%, les «Poissons et fruits de mer» avec 3,7%, les «Viandes» avec 1,9%, le «Lait, fromage et œufs» avec 1,7%, les «Huiles et graisses» avec 0,8% et le «Café, thé et cacao» avec 0,4%. En revanche, les prix ont augmenté de 0,2% pour les «Fruits» et les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 3,6%.

Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Safi avec 2,1%, à Beni-Mellal avec 1,3%, à Casablanca, Tanger et Al-hoceima avec 1,2%, à Fès et Errachidia avec 1,1%, à Agadir, Rabat et Laâyoune avec 1,0%, à Settat avec 0,8%, à Tétouan et Dakhla avec 0,7%, à Marrakech avec 0,4% et à Oujda avec 0,2%.

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Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,2% au cours du mois de mai 2026 conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 2,6% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,7%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,3% pour la «Communication» à une hausse de 8,1% pour le «Transport».

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mai 2026 une hausse de 0,3% par rapport au mois d’avril 2026 et une baisse de 0,1% par rapport au mois de mai 2025.