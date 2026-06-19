Carburants: on connait (enfin) les marges brutes des distributeurs au Maroc

Les neuf sociétés de distribution en gros de carburants (gasoil et essence) ont dégagé, au cours du 4ème trimestre (T4) de l’année 2025, une marge commerciale brute moyenne pondérée de 1,23 DH/L pour le gasoil et de 1,85 DH/L pour l’essence, selon le Conseil de la concurrence.

Dans le détail, les marges brutes appliquées sur le gasoil ont globalement suivi une tendance baissière au cours du trimestre, indique l’autorité dans son Reporting du T4-2025 et analyse des principaux indicateurs de performance au titre de l’année 2025 des sociétés de distribution en gros de gasoil et d’essence concernées par les accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence.

Elles s’établissent à 1,29 DH/L lors de la première quinzaine d’octobre, avant de reculer progressivement à 1,22 DH/L, puis à 1,2 DH/L au début du mois de novembre.

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Une remontée est observée à 1,41 DH/L lors de la deuxième quinzaine de novembre, avant un nouveau repli à 1,36 DH/L au début du mois de décembre, puis à 0,87 DH/L à la fin du trimestre, qui constitue le niveau le plus faible observé sur la période. L’écart entre le niveau le plus élevé et le plus bas atteint ainsi 0,54 DH/L.

Concernant l’essence, les marges brutes demeurent structurellement supérieures à celles du gasoil, avec un différentiel moyen d’environ 0,62 DH/L sur l’ensemble du trimestre, fait savoir le Conseil.

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Elles passent de 1,99 DH/L au début du mois d’octobre à 1,91 DH/L à la fin du mois, avant de diminuer légèrement à 1,86 DH/L au début du mois de novembre.

Une brève remontée est enregistrée à 1,91 DH/L lors de la deuxième quinzaine de novembre, avant une nouvelle baisse à 1,86 DH/L au début du mois de décembre, puis à 1,58 DH/L en fin de période, correspondant au niveau le plus bas du trimestre.