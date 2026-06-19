Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Majdouline Fakih nouvelle DG de Saham Capital Gestion
Occident, Russie, Asie… Les sommets qui redessinent les équilibres du XXIe siècle
Bank Al-Maghrib: un guide sur les demandes de crédit pour les entreprises
Ormuz: les passages de navires au plus haut depuis mi-avril
Paiement digital: pourquoi la souveraineté ne se résume plus à une simple question de technologie ?
Mondial 2026: les adversaires potentiels du Maroc dans la phase du knock-out
Le peuple marocain célèbre l’anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid
Carburants: on connait (enfin) les marges brutes des distributeurs au Maroc
Sanlam-Allianz, le futur numéro 3 de l’assurance au Maroc!
Dacia Bigster : une gamme simplifiée et plus compétitive
Home CommerceCarburants: on connait (enfin) les marges brutes des distributeurs au Maroc
Commerce

Carburants: on connait (enfin) les marges brutes des distributeurs au Maroc

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Les neuf sociétés de distribution en gros de carburants (gasoil et essence) ont dégagé, au cours du 4ème trimestre (T4) de l’année 2025, une marge commerciale brute moyenne pondérée de 1,23 DH/L pour le gasoil et de 1,85 DH/L pour l’essence, selon le Conseil de la concurrence.

Dans le détail, les marges brutes appliquées sur le gasoil ont globalement suivi une tendance baissière au cours du trimestre, indique l’autorité dans son Reporting du T4-2025 et analyse des principaux indicateurs de performance au titre de l’année 2025 des sociétés de distribution en gros de gasoil et d’essence concernées par les accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence.

Elles s’établissent à 1,29 DH/L lors de la première quinzaine d’octobre, avant de reculer progressivement à 1,22 DH/L, puis à 1,2 DH/L au début du mois de novembre.

Lire aussi | Conseil de la Concurrence: les prix à la pompe conformes aux cotations internationales

Une remontée est observée à 1,41 DH/L lors de la deuxième quinzaine de novembre, avant un nouveau repli à 1,36 DH/L au début du mois de décembre, puis à 0,87 DH/L à la fin du trimestre, qui constitue le niveau le plus faible observé sur la période. L’écart entre le niveau le plus élevé et le plus bas atteint ainsi 0,54 DH/L.

Concernant l’essence, les marges brutes demeurent structurellement supérieures à celles du gasoil, avec un différentiel moyen d’environ 0,62 DH/L sur l’ensemble du trimestre, fait savoir le Conseil.

Lire aussi | Hydrocarbures: le gouvernement vole au secours des transporteurs

Elles passent de 1,99 DH/L au début du mois d’octobre à 1,91 DH/L à la fin du mois, avant de diminuer légèrement à 1,86 DH/L au début du mois de novembre.

Une brève remontée est enregistrée à 1,91 DH/L lors de la deuxième quinzaine de novembre, avant une nouvelle baisse à 1,86 DH/L au début du mois de décembre, puis à 1,58 DH/L en fin de période, correspondant au niveau le plus bas du trimestre.

Vous aimerez aussi

En grande difficulté, le secteur du luxe veut se réinventer

Moyen-Orient: le Groupe OCP tire son épingle du jeu…

BIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente

Fin d’année: un test de résilience pour le retail et le CHR marocains

Maison Nicolas en roue libre au Maroc

Franchise. Un partenariat stratégique entre la Région Casablanca-Settat et le Comté de Miami-Dade