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Hydrocarbures: le gouvernement vole au secours des transporteurs

by Challenge
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Face à la flambée du cours du pétrole sur les marchés internationaux et leur impact sur les prix des hydrocarbures au niveau national, le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle opération d’aide exceptionnelle consacrée aux professionnels des transports de marchandises et des personnes, à l’instar de celle initiée en mars 2022.

« Le gouvernement vise, à travers cette aide directe et exceptionnelle, dédiée aux professionnels concernés, à contenir l’effet de la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché intérieur, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, de garantir l’approvisionnement normal et régulier des marchés et la continuité des chaînes logistiques, en plus du maintien de la mobilité des citoyens et des services de transport », indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Lire aussi | La flambée historique des cours du pétrole secoue les marchés mondiaux

Les professionnels du transport concernés pourront, à compter du vendredi 20 mars 2026, s’inscrire sur la plateforme https://mouakaba.transport.gov.ma dédiée à cet effet, qui leur permettra de déposer leurs demandes, selon leurs catégories, et d’en faire le suivi électronique et ce, à l’instar de l’opération précédente.

Les catégories bénéficiaires de cette aide gouvernementale exceptionnelle comprennent, notamment, le transport des marchandises, le transport public privé des voyageurs, les petits taxis, les grands taxis, le transport mixte, les autocars de transport des voyageurs et le transport touristique, conclut la même source.

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