Casablanca: l’EHTP abrite un centre d’excellence sur l’hydrogène vert

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a présidé, mardi 12 mai à Casablanca, la cérémonie officielle de lancement du Joint Center of Excellence in Clean Hydrogen à l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP), en présence de responsables institutionnels, d’acteurs industriels, de chercheurs, d’experts nationaux et internationaux, ainsi que des partenaires académiques et technologiques du projet.

Cette initiative stratégique marque une étape importante dans le développement d’un écosystème national dédié à la recherche appliquée, à l’innovation technologique et à la coopération internationale dans les domaines de l’hydrogène vert, des technologies vertes et de la transition énergétique, indique le ministère de l’Equipement et de l’Eau dans un communiqué.

Réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’EHTP, la société chinoise Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment et sa joint-venture africaine Go For Hydrogen Africa, ce centre d’excellence constitue une plateforme scientifique et technologique de nouvelle génération, destinée à soutenir le développement de solutions innovantes dans la filière de l’hydrogène vert.

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Doté d’un système de production d’hydrogène par électrolyse alimenté par l’énergie solaire, couplé à une unité de cogénération et à un système de stockage, le centre permettra le développement de projets de recherche appliquée, l’expérimentation de technologies innovantes ainsi que la formation de compétences hautement qualifiées répondant aux besoins des métiers de demain.

Dans une allocution de circonstance, M. Baraka a souligné que ce projet s’inscrit pleinement dans la vision stratégique portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à renforcer la souveraineté énergétique du Royaume, à accélérer la transition vers une économie décarbonée et à consolider le positionnement du Maroc en tant qu’acteur majeur dans les nouvelles chaînes de valeur mondiales liées aux technologies propres.

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Le ministre a également mis en avant les atouts dont dispose le Royaume, notamment son potentiel en énergies renouvelables, sa position géographique stratégique, la qualité de ses infrastructures et le développement continu de son capital humain, autant de facteurs favorisant l’émergence d’un écosystème compétitif autour de l’hydrogène vert.

Il a, par ailleurs, salué le rôle central de l’Ecole Hassania des Travaux Publics dans l’accompagnement des transformations technologiques et industrielles du Royaume, rappelant que l’Ecole, composante essentielle du Pôle Technologique lancé par le ministère, poursuit à l’heure actuelle une dynamique ambitieuse de transformation académique, scientifique et technologique visant à renforcer son positionnement en tant que pôle d’excellence en formation, en recherche appliquée et en innovation.

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Le Joint Center of Excellence in Clean Hydrogen a vocation à devenir, notamment une plateforme de coopération scientifique internationale, un catalyseur de projets industriels innovants ainsi qu’un espace de rapprochement entre recherche, innovation et marché, note le ministère.

A travers cette initiative, le Maroc réaffirme son engagement en faveur d’un développement durable, innovant et ouvert sur la coopération internationale, tout en consolidant son rôle de passerelle stratégique entre l’Europe, l’Afrique et le monde dans les domaines des technologies propres et de la transition énergétique.