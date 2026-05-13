Zenith Pharma dépasse la barre du milliard de chiffre d’affaires

Vingt-quatre ans après sa création par trois pharmaciens menés par Mohamed El Bouhmadi, Zenith Pharma fait son entrée dans le club très fermé des opérateurs pharmaceutiques marocains dont les revenus dépassent le milliard de dirhams.

En effet, avec un chiffre d’affaires 2025 qui s’est établi à près de 1,05 milliard de dirhams, le laboratoire pharmaceutique basé à Agadir bat tous les records de croissance, lui qui revendiquait des ventes d’«à peine » plus de six cent millions de dirhams deux ans auparavant et moins de 500 millions de dirhams juste avant le Covid-19.

Il faut dire que l’axe de l’export, sur lequel a beaucoup misé le management au cours des dernières années, et notamment le Moyen-Orient depuis 2024 à travers un partenariat stratégique avec le groupe émirati Julphar, et plus particulièrement sa filiale Globalpharma, a constitué un formidable accélérateur de croissance, déjà porté par l’élargissement constant du portefeuille de produits.

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Au jour d’aujourd’hui, le groupe présidé par Mohamed El Bouhmadi produit et commercialise des centaines de références au service de la santé dans une douzaine d’aires thérapeutiques (cardiologie, dermatologie, ophtalmologie, gastro-entérologie…).

Rappelons que l’industrie pharmaceutique marocaine demeure dominée par des acteurs historiques essentiellement locaux comme Sothema (seul acteur du top 10 coté à la Bourse de Casablanca), Cooper Pharma (groupe contrôlé par la famille Cheikh Lahlou), Pharma 5 (laboratoire marocain leader dans les génériques), Laprophan (acteur historique fondé par la famille Bennis), mais également quelques rescapés parmi les ténors européens, dont plusieurs représentants se sont désengagés du marché marocain ou y ont fortement réduit la voilure, tels que Sanofi-Aventis Maroc.