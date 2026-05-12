L’enseigne marocaine BOTANIKA débarque en Italie

Après la Ville Verte, le quartier chic de la périphérie sud de Casablanca, BOTANIKA plante son étendard en Italie. En effet, la marque de cosmétiques conçue et fabriquée par le laboratoire IRCOS Cosmétique entame une nouvelle ère dans son développement avec une implantation à Lecce (région des Pouilles).

Grâce à un partenariat avec un franchisé italien, IRCOS Cosmétique réussit un joli coup en rejoignant le club très fermé des quelques marques maroco-marocaines qui ont une présence à l’international, à l’instar des enseignes du secteur du textile et du cuir, à savoir Marwa et Diamantine (habillement), ou encore Benson Shoes (chaussures).

Situé Via Giuseppe Libertini, l’une des rues piétonnes les plus commerçantes, animées et historiques du centre historique de Lecce, le magasin BOTANIKA devrait surfer sur la tendance porteuse des produits cosmétiques naturels haut de gamme, ainsi que sur l’aura de Marrakech, marque touristique forte à laquelle est associée l’enseigne qui a vu le jour il y a une quinzaine d’années.

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Outre son caractère particulier, le nouveau point de vente italien de BOTANIKA vient renforcer le réseau de l’enseigne préférée de grands palaces touristiques (dont notamment La Mamounia). Ainsi, avec deux magasins à Casablanca (dont celui de Bouskoura récemment inauguré), deux à Marrakech (dont celui de Guéliz, par lequel l’aventure a démarré), deux à Rabat, un à Tanger et un autre à Fès, BOTANIKA poursuit son expansion.

Rappelons que BOTANIKA commercialise une gamme très large de produits, allant des parfums pour hommes et femmes aux produits pour la maison (sprays et parfums d’ambiance, bougies parfumées, recharges, huiles à brûler…), en passant par les produits de beauté (soins capillaires, produits pour le corps et le visage…).