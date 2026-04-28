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L’américain Cold Stone avance ses pions au Maroc

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quelques mois après avoir planté son étendard au Maroc, le groupe américain Cold Stone Creamery y avance ses pions. En effet, le spécialiste de la glace premium faible en matière grasse vient d’inaugurer un deuxième point de vente Cold Stone à Casablanca. Aussi, après celui du Maârif, qui est entré en service en septembre 2025, le master franchisé marocain du groupe, fondé en 1988 à Tempe, en Arizona, a élu domicile au boulevard Ghandi pour sa deuxième étape de couverture territoriale de la capitale économique.

Situé au pied d’un immeuble de bureaux, non loin du carrefour très emprunté de Ghandi / route El Jadida, dans une zone où l’offre en immobilier résidentiel et professionnel est en pleine expansion, ce point de vente fait partie d’un programme d’investissement ambitieux sur les trois prochaines années et qui est destiné à hisser la taille du réseau marocain Cold Stone à une dizaine de magasins à l’horizon 2028.

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Rappelons que le Maroc fait partie des premiers pays africains où Cold Stone Creamery fait une incursion après une vague d’implantations au Moyen-Orient, et notamment aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Le groupe américain compte aujourd’hui plus de 1 500 points de vente répartis dans près de 500 villes à travers le monde, pour un chiffre d’affaires qui avoisine le milliard de dollars (près de 10 milliards de dirhams) et un effectif de près de 5 000 salariés.

Au-delà de son offre en boutique, Cold Stone Creamery ambitionne d’accompagner ses clients dans leurs événements personnels et professionnels. Mariages, anniversaires, célébrations spéciales ou événements d’entreprise peuvent désormais compter sur une touche glacée originale et raffinée.

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