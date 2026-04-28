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L’émirati Equiti Group monte à 100% du capital de sa filiale marocaine

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Moins de trois ans après y avoir pris pied, l’émirati Equiti Group monte à 100% du capital de sa filiale marocaine. En effet, ce courtier mondial de premier plan, spécialisé dans le trading en ligne de produits financiers multi-actifs (Forex, CFD, actions, matières premières, cryptomonnaies), et qui fournit en parallèle des technologies de trading avancées, notamment MetaTrader (MT4 et MT5) et l’application Equiti, vient d’acquérir les 30 % du capital de Cloud Invest, sa filiale basée à Casablanca, dont il avait acquis un bloc majoritaire en octobre 2023 auprès de ses fondateurs.

La nouvelle transaction permet à la maison mère de Cloud Invest d’avoir les coudées franches pour imprimer à sa filiale le virage stratégique envisagé, sachant que ce changement capitalistique s’accompagne d’une refonte managériale avec le départ de l’ex-directeur général et fondateur Otman Ayoujil et la nomination, en qualité de co-gérants, de Mohammed Alahmad Ketmawi, Sean Woon Gong et Gareth Bateman, trois membres du top management d’Equiti Group.

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Rappelons que, depuis sa création en 2013, Cloud Invest se spécialise dans les solutions digitales de paiement et le transaction management destinés aux opérateurs de secteurs divers tels que les banques, les retailers, les acteurs de la microfinance, les pétroliers ou encore les industriels qui brassent des paiements de masse.

Avec une présence réglementée au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique, Equiti Group se positionne comme une fintech en plein développement sur ses segments de prédilection. Au Maroc, ce groupe va-t-il faire évoluer sa nouvelle filiale à 100 % vers des services financiers, notamment avec un agrément bancaire de type établissement de paiement, comme le laisse subodorer le changement de dénomination de Cloud Invest vers Equiti Pay ? L’avenir le dira. À suivre.

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