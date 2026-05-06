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DAMJIGUEND investit dans la modernisation de son usine de Larach

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Le leader marocain du décorticage de crevettes renouvelle son outil de production. En effet, DAMJIGUEND SARL s’apprête à lancer la mise à niveau de son unité historique à Larache pour un budget de plus de 30 millions de dirhams.

Spécialisée dans le traitement et la congélation des produits haut de gamme (crevettes, calamar, seiche, petit calamar, petite seiche, anchois et sardines…), l’unité en question avait démarré ses activités en 1988 dans la congélation et la salaison de poissons de petit calibre, avant de s’attaquer, près de dix ans plus tard, au segment du décorticage de crevettes et d’en devenir le leader du marché marocain.

Le nouveau projet de cette PME familiale, contrôlée par la famille DAMJIGUEND, vise à moderniser l’unité de production de la société éponyme parallèlement à l’extension de sa capacité de traitement et de stockage.

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Rappelons que la famille DAMJIGUEND contrôle deux autres entités dédiées aux produits de la mer, à savoir DAMPÊCHE à Tanger (exportation de poissons frais) et SIGMA PÊCHE à Agadir (exportation de poissons congelés). Presque entièrement dédiés à l’export, les produits du groupe DAMJIGUEND sont écoulés en Europe (notamment en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas), en Asie (Japon et Chine), mais également en Afrique subsaharienne.

Quant au secteur des produits de la mer, il constitue un pilier socio-économique majeur, positionnant le Maroc comme premier producteur africain et 13e mondial. Avec une production de plus d’un million de tonnes, il génère près de 30 milliards de dirhams d’exportations et environ 50 % des exportations agroalimentaires, notamment grâce au leadership mondial dans la conserve de sardine.

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