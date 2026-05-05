Carrefour de la TPME: l’internationalisation en ligne de mire

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a organisé, ce mardi 5 mai à Casablanca, la deuxième édition du Carrefour de la TPME sous le thème « Oser l’export ». Décideurs publics, chefs d’entreprise et experts ont échangé autour des moyens d’accompagner ces entités dans leur développement à l’international et leur totale intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

La séance d’ouverture a été marquée par les interventions de Chakib Alj, président de la CGEM, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, et Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur. Constat général : les TPME jouent un rôle stratégique des TPME dans l’économie nationale et, par conséquent, il devient vital de leur offrir un accompagnement structuré pour réussir leur internationalisation.

«Aujourd’hui, seules 6.000 entreprises marocaines exportent, un chiffre encore très limité au regard du potentiel national. Pourquoi ne pas viser un doublement de ce nombre à court terme », déplore Chakib Alj, considérant que l’international «doit devenir un réflexe, y compris et surtout pour les TPME». Car, a-t-il soutenu, le premier frein à l’export «n’est ni technique ni réglementaire, il est souvent mental».

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C’est précisément pour répondre à cet enjeu que le Carrefour de la TPME, organisé par la CGEM, prend tout son sens. «En apportant des réponses concrètes, des retours d’expérience et des outils opérationnels, il vise à lever ces blocages et à encourager le passage à l’acte d’exporter», a relaté M. Alj, cité dans un communiqué de la CGEM.

De son côté, Karim Zidane a souligné que l’accès aux marchés internationaux repose avant tout sur la capacité des entreprises à proposer des produits conformes aux exigences des consommateurs, tant en termes de qualité que de prix.

Il a insisté sur l’importance de garantir une qualité constante dans le temps, relevant que la pérennité à l’export dépend de la capacité des entreprises à maintenir des standards élevés et à répondre de manière continue aux attentes des marchés internationaux.

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Omar Hejira a rappelé, quant à lui, les efforts déployés dans le cadre des programmes gouvernementaux visant à soutenir l’export, notamment à travers la mise en place de mécanismes incitatifs et d’outils facilitant l’accès des entreprises marocaines aux marchés étrangers.

Parallèlement, le secrétaire d’État a mis en avant le potentiel des marchés africains, les qualifiant de levier stratégique pour le développement des exportations marocaines, dans un contexte marqué par une demande croissante sur le continent.



L’événement a également donné la parole à des entrepreneurs marocains ayant réussi leur développement à l’international. Les témoignages inspirants d’Anwar Radi (Groupe ENOSIS), de Mme Ghalia Sebti (AIT MANOS) et de M. Aziz Horani (HPS) ont illustré, à travers des parcours concrets, les opportunités qu’offre l’export et les leviers à activer pour réussir sur des marchés internationaux.

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Un panel consacré à l’accès aux marchés internationaux a permis d’apporter des éclairages pratiques sur les dispositifs d’accompagnement existants, les stratégies d’entrée sur les marchés étrangers ainsi que les leviers de financement et de structuration à travers les contributions d’Anouar Alaoui Ismaili (Maroc PME), M. Mohamed Benjelloun (AMDIE), Mehdi Ziady (CDG Invest) et Mohamed El Ouali (Groupe BCP). Un workshop dédié à l’intelligence artificielle animé par M. Ismail Moqadem (The AIGENCY) a par ailleurs mis en avant le potentiel de cette technologie comme levier stratégique de développement à l’international.

À travers ce Carrefour de la TPME, la CGEM réaffirme son engagement constant à accompagner fortement les TPME, à faciliter leur accès aux opportunités internationales et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Cet événement annuel s’impose aussi comme une plateforme d’échange par excellence, d’inspiration et d’accompagnement au service du développement et de la montée en puissance des entreprises marocaines.