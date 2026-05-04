Le groupe OCP intègre le classement mondial «Chemicals 50»

Porté par son poids stratégique sur le marché des phosphates, le groupe OCP figure dans l’édition 2026 du classement «Chemicals 50» établi par le cabinet britannique Brand Finance, avec une valeur de marque estimée à 603 millions de dollars.

L’entreprise se positionne à la 50ᵉ place d’un secteur dominé par l’allemand BASF, valorisé à 10,737 milliards de dollars, en hausse de 12,6%, selon le rapport publié en avril.

« Cette première entrée reflète le positionnement du groupe marocain dans l’industrie mondiale des fertilisants, fondé sur un accès déterminant aux ressources phosphatées », souligne l’agence APA News, qui rapporte l’information.

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Cette reconnaissance s’appuie sur des fondamentaux industriels particulièrement solides. Brand Finance souligne qu’OCP contrôle entre 68% et 70% des réserves mondiales de roche phosphatée et détient environ 31% du marché international des produits phosphatés.

Ce poids structurel, combiné à un chiffre d’affaires avoisinant 9,8 milliards de dollars alimente une demande soutenue sur des marchés clés comme le Brésil, l’Inde, l’Europe et plusieurs pays africains. Le rapport considère ce socle comme déterminant dans la construction de la valeur de marque du groupe.

Toutefois, l’écart reste marqué avec les leaders du secteur, dominé par des groupes pétrochimiques et de spécialités. Derrière BASF, le saoudien SABIC (5,191 milliards de dollars) et l’américain Dow (5,004 milliards) occupent les premières places, tandis que des acteurs comme Nutrien enregistrent une progression notable avec une hausse de 22,4% de leur valeur de marque.

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À l’international, les données de Brand Finance montrent que les acheteurs associent encore prioritairement le groupe à sa position dominante sur le marché, davantage qu’à des critères de fiabilité, d’innovation ou de relation client, qui influencent pourtant plus de 55% des décisions d’achat dans la chimie.

Dans ce prolongement, le rapport identifie un levier de progression centré sur le renforcement de la réputation globale du groupe. L’enjeu consiste à transformer un avantage minier en capital de confiance, dans un marché mondial des fertilisants estimé à plus de 200 milliards de dollars (environ 186 milliards d’euros), marqué par la volatilité des prix et les exigences croissantes en matière de durabilité.

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Cette évolution apparaît déterminante pour soutenir la compétitivité d’OCP, notamment face à des acteurs comme Yara ou Nutrien, qui capitalisent sur leur image de fiabilité et d’expertise. L’étude conclut que la trajectoire d’OCP dépendra de sa capacité à consolider sa présence internationale en tant que partenaire industriel crédible, au-delà de son rôle de fournisseur stratégique.

Dans un contexte où la sécurité alimentaire s’impose comme un enjeu géopolitique central, le groupe dispose d’un positionnement susceptible de renforcer son influence, à condition d’aligner sa marque sur les standards internationaux de performance et de confiance.