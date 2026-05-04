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Maroc: création de près de 17.000 entreprises à fin février

by Challenge
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Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 16.985 unités durant les deux premiers mois de l’année 2026, avec une prédominance des personnes morales (75%), d’après l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), qui a délivré 23.652 noms commerciaux durant la même période.

S’agissant des formes juridiques, la Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARL AU) demeure la structure la plus adoptée par les créateurs d’entreprises personnes morales, avec une part de 66,4% des immatriculations, précise la même source. Elle est suivie par la Société à Responsabilité Limitée (SARL) qui représente 32,7%.

Sur le plan territorial, la région de Casablanca-Settat se classe en tête en concentrant 39,7% des créations d’entreprises personnes morales. Elle est suivie par les régions de Rabat-Salé-Kénitra (14%), Marrakech-Safi (12,7%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,4%). À elles seules, ces quatre régions regroupent 77% des créations globales de personnes morales au niveau du registre de commerce.

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Concernant les secteurs d’activités, les entreprises personnes morales nouvellement créées exercent principalement dans le commerce avec une part de 28,4%, suivi du BTP et des activités immobilières (25%), des services divers (19%), des transports (7,8%) et de l’industrie (6,7%).

Pour ce qui est des entreprises individuelles (personnes physiques), la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en première position avec 20,7% des immatriculations, suivie de Casablanca-Settat (13,4 %), de l’Oriental (10,5%), Rabat-Salé-Kénitra (10,3%), et Fès-Meknès (10,1%).

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