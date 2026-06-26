BIM, Kazyon… une coopération vertueuse avec l’industrie locale [Par Fatima Zahra Bouzoubaa*]

Ils ont quadrillé les quartiers populaires là où la grande distribution ne s’était pas aventurée. Mais au-delà du prix bas affiché en rayon, BIM et Kazyon n’ont pas seulement démocratisé les prix bas : ils ont redéfini en profondeur la relation entre distribution et industrie locale.

Le commerce de proximité traditionnel : l’épicier du coin, le hanout : représente encore, selon Hassan Heikal, fondateur de Kazyon, environ 80 % du marché de la distribution alimentaire au Maroc. La grande distribution moderne, malgré ses deux décennies de développement, n’a pas su capter ce consommateur : trop grande, trop éloignée, trop chère, trop orientée vers la course hebdomadaire planifiée.

BIM l’a compris dès 2008 : petit format de 150 à 300 m², installé au cœur des quartiers à forte densité, gamme réduite à l’essentiel, prix bas au quotidien. Le hard discount ne cherche pas à remplacer l’hypermarché. Il répond à un autre besoin : celui du panier quotidien, du dépannage, de la proximité immédiate.

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La grande distribution traditionnelle a fini par réagir. Label’Vie a déployé Supeco, Marjane a lancé ses formats City. Mais ces enseignes ne jouent pas sur le même terrain. Supeco et Marjane City s’adressent à un consommateur qui planifie, recherche du choix et accepte de se déplacer. BIM et Kazyon répondent à une logique différente : l’acte d’achat quotidien, dans la rue, sans détour. Ce sont deux réponses à deux besoins distincts, qui coexistent et se développent simultanément.

Le modèle : une ingénierie de la simplicité

Là où un hypermarché propose environ 30 000 références, BIM en aligne moins d’un millier. L’assortiment est réduit à des articles à rotation rapide : les produits du quotidien. Cinquante-neuf pour cent de ces références sont des marques propres, les MDD, produites selon les spécifications de l’enseigne par des industriels partenaires.

À cela s’ajoute «le produit de la semaine» : une offre essentiellement non alimentaire hebdomadaire, textile ou petit électroménager, qui crée le trafic et l’effet de surprise. C’est le seul événement promotionnel du modèle, pensé pour fidéliser sans dépendre de la publicité. BIM ne fait pas de marketing. Hassan Heikal, fondateur de Kazyon, le dit sans détour : « Nous sommes des logisticiens. » Tout se joue dans la chaîne d’approvisionnement et la maîtrise des coûts.

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Le modèle hard discount génère une trésorerie structurelle : une gamme volontairement courte, des produits à forte rotation, un encaissement immédiat en caisse. Cette dynamique dégage une trésorerie structurelle : BIM et Kazyon règlent leurs fournisseurs à 30 jours. Ce qui fait la singularité de ces deux enseignes, c’est la combinaison de délais de paiement courts, d’une visibilité sur les volumes et de contrats qui permettent aux industriels de planifier leurs investissements et de répercuter les économies d’échelle sur le prix final. La trésorerie se construit par la performance du modèle, sans peser sur les délais fournisseurs.

La relation fournisseurs : le contre-modèle

Dans la grande distribution classique, référencer un produit a un coût. Droits d’entrée, participation aux ouvertures de magasins, réaménagement des rayonnages, marges arrière négociées après coup sur les factures : l’industriel qui veut exister en rayon paie pour y être, et continue de payer pour y rester. Les délais de paiement oscillent entre 60 et 120 jours.

BIM fonctionne à l’opposé. Aucun droit de référencement, aucune participation aux ouvertures, aucune marge arrière. La négociation sur le prix se fait avant l’entame de la relation : serrée, exigeante, mais transparente. Une fois le prix arrêté, il ne bouge plus. Le fournisseur sait exactement ce qu’il va toucher, et quand.

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Le paiement intervient à 30 jours, avec une régularité que les industriels marocains décrivent comme inhabituelle. Des fournisseurs témoignent également de la visibilité que leur offrent les contrats sur les volumes et les cadences de commande : une prévisibilité qui leur permet de planifier leurs investissements, de lisser leur production et de répercuter les économies d’échelle sur le prix final.

Les fournisseurs des deux enseignes les décrivent souvent comme peu gourmandes en marges, exigeantes sur la qualité et ouvertes à l’innovation produit. Les cahiers des charges sont stricts, les contrôles réguliers, et la relation laisse place à la co-construction. C’est dans ce dialogue que certains fournisseurs ont développé des références spécifiques, pensées pour le réseau et adaptées au consommateur marocain.

Cette relation n’est toutefois pas exempte de risques. À mesure que les volumes se concentrent, certains industriels deviennent fortement dépendants de ces enseignes. La négociation initiale est structurante : mais elle fige aussi les marges dans un environnement où les coûts, eux, restent volatils. Le modèle apporte de la stabilité. Il peut aussi, à terme, déplacer le rapport de force en faveur des enseignes.

La localisation : d’une contrainte à un avantage

En 2020-2021, BIM a failli être contraint de quitter le Maroc. Pris dans la polémique sur l’accord de libre-échange Maroc-Turquie, l’enseigne était accusée d’être un vecteur d’importations turques déguisées. La réponse a été radicale : et stratégique.

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En octobre 2022, une convention est signée avec le ministère de l’Industrie et du Commerce : BIM s’engage à porter ses marques distributeur «Made in Morocco» à 80 % en agroalimentaire et 90 % en textile d’ici 2025. Aujourd’hui, plus de 85% des produits présents dans ses rayons marocains sont sourcés localement. Mieux encore : BIM commercialise des produits marocains dans ses 10 000 magasins turcs, transformant la filiale marocaine en plateforme d’exportation.

Ce basculement est davantage un repositionnement stratégique qu’une réponse politique. Il repositionne BIM comme un acteur industriel indirect : structurant des filières locales, au-delà de son rôle de distributeur. Sourcer localement, c’est raccourcir les délais de livraison, réduire les risques de rupture et construire des partenariats industriels durables. La contrainte réglementaire a cristallisé une logique qui était, de toute façon, dans l’intérêt du modèle.

Kazyon : même modèle, rythme différent

Kazyon arrive au Maroc en octobre 2023 avec une ambition affichée : reproduire en quelques années ce que BIM a mis plus d’une décennie à construire. En moins de deux ans, 150 magasins ont ouvert, concentrés sur l’axe Casablanca-Rabat.

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Le profil de son fondateur est inhabituellement financier pour le secteur. Hassan Heikal a cofondé et dirigé EFG Hermes, la plus grande banque d’investissement du monde arabe, avant de créer Kazyon en 2014 en Égypte. Kazyon est pensé comme un véhicule de croissance à déployer rapidement sur des marchés sous-équipés, et non comme une enseigne traditionnelle. En Égypte, il a dépassé BIM : arrivé bien avant lui : en nombre de magasins. Le même scénario est visé au Maroc.

L’actionnariat reflète cette logique. Development Partners International détient 35,5 %. Des family offices qataris sont présents à hauteur de 30 %. L’IFC a accordé un prêt de 30 millions de dollars en mars 2025 pour financer l’expansion. La direction de la filiale marocaine a été confiée à Mohammed Benmezouara : ex-patron de BIM Maroc de 2008 à 2015. Le choix n’est pas anodin.

Sur la relation fournisseurs, Kazyon est moins documenté que BIM : son ancienneté marocaine est encore courte : mais le modèle MDD et la logique hard discount imposent structurellement les mêmes contraintes : pour produire sous marque distributeur, avec les volumes et la régularité qu’exige le modèle, la relation avec le fabricant doit être contractualisée sur le long terme. C’est inhérent à la mécanique. Reste une inconnue centrale : la capacité du marché marocain à absorber deux acteurs du hard discount en expansion rapide sans déclencher une pression accrue sur les prix : et, par ricochet, sur les fournisseurs.

Ce que cela dit du marché marocain

Hassan Heikal l’a formulé lors du premier anniversaire de Kazyon au Maroc : en Turquie, le hard discount est passé de 2 % à 26 % du marché en 18 ans. Le commerce traditionnel a reculé de 80 % à 48 %. Si une trajectoire comparable se dessine au Maroc : et les fondamentaux démographiques, urbains et de pouvoir d’achat y sont favorables : c’est toute l’industrie agroalimentaire et textile locale qui en bénéficiera : volumes garantis, partenariats structurés, débouchés stables pour des PME qui recherchent précisément ce type de visibilité.

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Le hard discount est un modèle de distribution qui a prouvé sa résilience dans des marchés très différents, et qui répond à une réalité structurelle : la grande majorité des consommateurs marocains achète en petites quantités, près de chez eux, avec un budget contraint. BIM et Kazyon ont simplement construit leur modèle autour de cette réalité.

Cette coopération entre enseignes du hard discount et fournisseurs n’est pas spontanément vertueuse. Elle le devient tant que l’équilibre entre volumes, prix et rentabilité reste soutenable pour les industriels.

Le hard discount n’est plus une alternative dans le paysage marocain : il est en train d’en devenir une composante structurante. La question n’est plus tant celle de son développement que celle de l’équilibre qu’il imposera : entre prix bas durables, solidité des industriels locaux et intensité concurrentielle entre enseignes.

* Fatima Zohra Bouzoubaa est professionnelle de l’investissement et administratrice de sociétés