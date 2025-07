Al Barid Bank et Barid Cash lancent une solution innovante pour démocratiser les paiements électroniques

Al Barid Bank et Barid Cash annoncent le lancement de Barid Payment Mobile, une nouvelle solution destinée à simplifier l’acceptation des paiements électroniques pour les commerçants, notamment les plus modestes. Cette initiative permet de transformer un simple smartphone équipé de la technologie NFC en terminal de paiement sans contact, sans nécessiter de matériel supplémentaire.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation et d’inclusion financière. Il vise à faciliter l’accès aux paiements électroniques pour les petits commerces, les artisans et les professionnels répartis sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales ou éloignées.

Lire aussi | L’Etat injecte 530 millions de DH dans Al Barid Bank pour renforcer ses fonds propres

Selon Al Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank, cette solution a été pensée pour lever les obstacles technologiques et économiques qui freinent encore l’adoption des paiements dématérialisés. Il souligne que Barid Payment Mobile répond à un double enjeu : réduire la fracture numérique et soutenir le tissu économique local.

L’installation se fait par le biais d’une application mobile dédiée, simple à télécharger et à utiliser. La sécurité de la solution est conforme aux normes internationales en matière de paiements sans contact. En supprimant le besoin d’un terminal de paiement traditionnel, la solution entend ouvrir le paiement électronique à un plus large éventail d’opérateurs économiques.

Lire aussi | Al Barid Bank s’allie à PayTic pour accélérer la digitalisation de ses services monétiques

Avec ce lancement, Al Barid Bank et Barid Cash réaffirment leur engagement en faveur de l’innovation au service du développement économique et de la modernisation des usages. Le groupe devient ainsi le premier acteur bancaire marocain à proposer une solution de ce type, avec l’ambition de contribuer à une économie plus accessible et digitalisée.