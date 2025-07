Avis Locafinance franchit la barre de 5000 véhicules

Le groupe de location de voitures Avis Locafinance, maintient une croissance sur les chapeaux de roue.

Le groupe fondé par Feu Jacques Toledano il y a plus de 50 ans, vient de franchir la barre de 6.000 unités pour son parc de véhicules dont 5.000 chez Locafinance, la filiale du groupe spécialisée dans la location de longue durée.

Le groupe, qui fut un des pionniers de la franchise au Maroc avec la marque Avis qu’il a ramenée très tôt dans notre pays, entre ainsi dans le club très restreint des acteurs marocains de la LLD qui revendiquent plus de 10% de parts de marché et qui compte le leader incontesté Ayvens Marc (ex-ALD Automotive), Wafa LLD (filiale d’Attijariwafa bank), Chaabi LLLD (filiale de la BCP) Arval Maroc (filiale du groupe bancaire français BNP Paribas) et Locasom (filiale de Bank Of Africa).

Il faut dire, que depuis la reprise du management de l’actuel PDG et fils du fondateur, Eddy-Richard Toledano, le groupe a changé de dimension en accélérant son développement, d’abord en s’appuyant sur la croissance interne et l’acquisition de nouveaux clients (et qui se comptent aujourd’hui en quelques centaines pour le seul métier de location longue durée), mais en misant également sur la croissance externe à travers l’acquisition en 2023 de son concurrent PSD T-rent (auprès de Tenor Group) et le lancement dans la foulée, d’un nouveau relais de croissance matérialisé par l’enseigne Feu vert, un réseau français spécialisé dans l’entretien et l’équipement automobile et dont il est devenu master-franchisé au Maroc.