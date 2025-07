Casablanca: les autorités serrent la vis contre les incivilités dans les transports publics

Les autorités judiciaires et les opérateurs de transport de Casablanca renforcent leur coopération face à la recrudescence des actes de vandalisme et d’incivilité sur le réseau du tramway et du busway.

Dans un communiqué publié le 15 juillet, Casa Transport SA et RATP Dev Casablanca annoncent des mesures fermes, soutenues par une série de condamnations récentes, pour garantir la sécurité des usagers et la continuité du service public.

Le 1er mai dernier, un individu ayant délibérément provoqué l’arrêt du tramway a été condamné à 18 mois de prison ferme et à verser 20 000 dirhams de dommages et intérêts à l’exploitant. Une décision qui confirme la gravité des faits reprochés, dans un contexte où toute perturbation du réseau affecte directement des milliers d’usagers. Ce jugement s’inscrit dans une tendance de plus en plus marquée : en février 2024, un cas similaire avait abouti à la même peine, tandis qu’en juin de la même année, l’auteur du vandalisme d’un véhicule de Busway avait écopé de 18 mois de prison et de 50 000 dirhams d’amende.

Plus récemment, le 14 juillet, un revendeur illégal de titres de transport a été condamné à trois mois de prison ferme et à 10 000 dirhams de dommages et intérêts. D’autres affaires impliquant des dégradations volontaires de distributeurs automatiques de titres ont également abouti à des décisions sévères : l’une a concerné un mineur condamné à 15 000 dirhams de dédommagement, l’autre un adulte sanctionné par six mois de prison ferme et une amende équivalente.

Depuis 2024, plus d’une trentaine d’interpellations ont été enregistrées, traduisant une mobilisation croissante des forces de l’ordre et des institutions judiciaires pour réprimer les comportements perturbateurs dans les transports collectifs. Les faits poursuivis concernent aussi bien des actes de vandalisme que la revente frauduleuse de tickets, des agressions contre le personnel ou des entraves au bon fonctionnement du service.

Les responsables de Casa Transport SA et RATP Dev Casablanca insistent sur la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance pour offrir à tous les passagers un service sûr et fiable. Ils saluent l’engagement des autorités et rappellent que chaque atteinte au réseau fera systématiquement l’objet de poursuites judiciaires. La sécurité des citoyens dans les espaces publics de transport demeure, plus que jamais, une priorité partagée.