Drame à Casablanca : trois morts dans un accident à la station de tramway Ibn Tachfine

Casablanca a été secouée ce mercredi matin par un grave accident survenu à la station de tramway Ibn Tachfine, située à l’intersection des avenues Oqba Ibn Nafii et Al-Hanan Al-Kabir. Un camion hors de contrôle a percuté violemment l’infrastructure, provoquant un lourd bilan humain et matériel.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une défaillance du système de freinage serait à l’origine du drame. Le conducteur, incapable de maîtriser son véhicule, n’a pu éviter l’impact. Le bilan initial faisait état de deux morts sur place et de plusieurs blessés. Cependant, les autorités ont confirmé plus tard que deux victimes avaient succombé à leurs blessures lors de leur transport à l’hôpital Mohammed V, portant le bilan à trois décès, indiquent des sources médiatiques.

Les victimes incluent une femme et un homme décédés sur le coup, ainsi qu’une troisième personne qui n’a pas survécu malgré l’intervention rapide des secours. Trois autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement, et ont été prises en charge par les équipes médicales.

Des perturbations importantes

Les forces de l’ordre, les éléments de la protection civile et les équipes de Casa Tramway se sont rendus sur les lieux pour sécuriser la zone et limiter les perturbations. La collision a causé d’importants dégâts matériels, notamment à l’infrastructure de la station, entraînant une interruption temporaire de la circulation sur la ligne 1 du tramway entre les stations Hay Mohammadi et Lissasfa.

Casa Tramway a mobilisé ses équipes techniques pour évaluer les dommages et permettre une reprise progressive du trafic. Bien que le service ait été partiellement rétabli, des retards et des perturbations subsistent, au grand mécontentement des passagers contraints de recourir à d’autres moyens de transport.

Enquête en cours

Une enquête approfondie a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour éclaircir les circonstances exactes de cet accident tragique. Les autorités examineront notamment les conditions techniques du camion impliqué, ainsi que les éventuelles responsabilités liées à l’entretien de ses équipements.