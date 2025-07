Pacte pour la 5G : où est Orange Maroc ?

Alors que les deux opérateurs Inwi et Maroc Telecom font front commun pour la 5G, Orange fait cavalier seul. Décryptage.

En mars dernier, Maroc Telecom et Inwi ont annoncé un rapprochement stratégique dans le dossier de la 5G à la veille de la CAN et du Mondial. Orange Maroc, de son côté, avance ses pions seul. C’est du moins ce que laisse entendre une récente annonce du groupe via ses canaux officiels. Le groupe a franchi une étape majeure en dévoilant un partenariat stratégique avec Ericsson pour moderniser intégralement son cœur de réseau, préparant ainsi le basculement vers la 5G Standalone.

Selon le groupe, cette initiative vise à redéfinir les standards de qualité de service tout en anticipant les besoins futurs d’un écosystème numérique en pleine évolution. Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale Maroc Digital 2030. Grâce à ce partenariat, Orange Maroc mise sur une infrastructure intégrant les technologies avancées d’Ericsson, notamment la solution Dual Mode 5G Core et l’architecture cloud native. L’opérateur renforce ainsi la capacité, la résilience et la flexibilité de son réseau, lit-on.

Selon une étude de l’équipementier Ericsson parue en 2022, le Maroc figure parmi les 15 marchés émergents présentant des avantages économiques, sociaux et environnementaux grâce à la connectivité 5G. Le Royaume fait également partie des pays africains appelés à émerger dans ce domaine, avec un effet de levier estimé à 15 milliards de dirhams sur l’industrie et l’agriculture. Plus loin, Ericsson affirme que les abonnements 5G dans la région MENA devraient atteindre 270 millions d’ici la fin de 2028.

Tout comme Inwi et Maroc Telecom, le groupe Orange ne compte pas rater le coche de cette transition. « La commercialisation effective de la 5G est prévue pour début novembre, juste avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations », nous confie une de nos sources. Dans le détail, selon la même source, la mise en œuvre de la 5G au Maroc débutera dans les grandes villes et s’étendra progressivement vers les zones plus éloignées. C’est seulement à partir de 2030 que le déploiement de la 5G devrait concerner 70 % de la population marocaine.

Un pacte stratégique

Le rapprochement entre Orange et Ericsson s’inscrit dans une relation de confiance bâtie depuis plus de 20 ans entre les deux groupes. Avec près de 19 millions de clients et une présence couvrant l’ensemble du territoire, Orange Maroc s’impose comme un acteur central de la connectivité au Maroc. Ce rapprochement permettra à Orange Maroc de répondre efficacement aux nouveaux usages : internet des objets, accès fixe sans fil (FWA), jeux en ligne à faible latence, connectivité industrielle ou encore services VoLTE optimisés.

Par ailleurs, l’un des atouts d’Ericsson sur cette technologie est la 5G Standalone. Le déploiement de la 5G Standalone représente une étape stratégique dans la feuille de route d’Orange Maroc. Contrairement à la 5G « non standalone », qui repose en partie sur l’architecture 4G, la 5G Standalone propose un cœur de réseau repensé pour réduire la latence, améliorer l’efficacité spectrale et gérer un nombre illimité de cas d’usage simultanés.

Au-delà des particuliers, cette nouvelle infrastructure soutiendra les ambitions industrielles du Maroc, en facilitant le développement des smart cities, de la télémédecine, de la logistique connectée ou encore de l’industrie 4.0, des secteurs clés pour la croissance économique et l’innovation.

« Les licences 5G seront données aux trois opérateurs. Pas de relation avec les alliances Maroc Telecom et Inwi. Alliances qui concernent surtout l’infrastructure passive », prévient Ahmed Khaouja, consultant en télécom.

Pour rappel, le Maroc ambitionne de couvrir 25 % de sa population en 5G d’ici la fin de l’année 2025 et 70 % à l’horizon 2030, selon les objectifs fixés dans le programme national « Maroc Digital 2030 ». Ce déploiement commencera dès novembre 2025, selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), avec priorité donnée aux zones urbaines densément peuplées, aux sites économiques stratégiques (zones industrielles, parcs technologiques, etc.) ainsi qu’aux pôles d’innovation. Il coïncidera avec la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, un événement phare du continent qui attire des millions de visiteurs.

Les opérateurs télécoms devront donc répondre à un nouveau cahier des charges, en cours de finalisation par l’ANRT, incluant des engagements précis en termes de couverture et de qualité de service.