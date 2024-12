Technology Days d’Ericsson : La 5G au cœur de la transformation numérique du Maroc et de l’Afrique

Le Maroc, moteur de la transformation numérique en Afrique, s’apprête à franchir un cap décisif avec l’adoption imminente de la 5G.

Cette avancée technologique, porteuse de multiples opportunités, a été au centre des discussions lors des Technology Days organisés par Ericsson à Rabat et Casablanca. Cet événement a réuni les acteurs clés du secteur des télécommunications pour explorer l’impact de la 5G sur le développement économique et numérique du pays.

Une dynamique régionale portée par la 5G

Dans un contexte où l’Afrique accélère sa transition numérique, les perspectives pour la région sont particulièrement prometteuses. Selon le rapport sur la mobilité d’Ericsson, les abonnements mobiles dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) atteindront 830 millions d’ici à 2030, dont 60% seront sur la 5G, soit 500 millions d’abonnements. Cette progression reflète une adoption croissante des technologies de pointe, permettant à des secteurs tels que le sport, l’industrie et les services publics de se transformer.

En Afrique subsaharienne, la croissance annuelle des abonnements 5G est estimée à 59%, ce qui en fait la région la plus dynamique à l’échelle mondiale. Bien que la pénétration de la 5G atteindra 33% d’ici à 2030, la 4G continuera à jouer un rôle significatif, représentant 35% des abonnements mobiles. Cette complémentarité entre les technologies met en lumière l’importance de maximiser les investissements dans les infrastructures et le spectre pour répondre à la demande croissante.

Un élan mondial vers la connectivité avancée

A l’échelle mondiale, la 5G est en passe de devenir la technologie mobile dominante d’ici à 2027, une année plus tôt que prévu. Avec 6,3 milliards d’abonnements projetés en 2030, elle représentera 67% des abonnements mobiles totaux et transportera 80% du trafic de données mobiles. Dans les régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale, la pénétration de la 5G atteindra 91% et 92% respectivement, tandis que les pays du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) viseront 93%.

Cependant, l’adoption de la 5G standalone (SA), qui permet des cas d’utilisation avancés tels que le découpage réseau et l’automatisation industrielle, reste limitée. Moins de 20% des fournisseurs de services 5G dans le monde ont déployé des réseaux SA, soulignant le besoin d’investissements supplémentaires pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G.

Le Maroc : une stratégie nationale alignée avec la vision digitale

Dans ce contexte global et régional, le Maroc se positionne comme un acteur clé en Afrique pour le développement des technologies numériques. Les Technology Days d’Ericsson ont mis en lumière les initiatives stratégiques en cours, alignées sur le plan Maroc Digital 2030. Ces rencontres ont permis de souligner comment la 5G, combinée à des solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA), peut transformer des secteurs stratégiques tels que le sport en offrant des expériences immersives aux fans grâce à des diffusions en direct optimisées et des interactions en temps réel ; l’industrie en améliorant l’efficacité des opérations grâce à l’automatisation et à l’analyse des données en temps réel, et les infrastructures portuaires et minières en renforçant la sécurité et la performance via des connexions fiables et à faible latence.

Majda Lahlou Kassi, Vice-Présidente et Directrice d’Ericsson pour l’Afrique de l’Ouest et le Maroc, a souligné l’importance stratégique de cet événement : « La 5G a le potentiel de transformer divers secteurs au Maroc. Nos Technology Days ont été une occasion unique pour nos partenaires d’expérimenter des solutions concrètes et de s’approprier les innovations qui accompagneront le lancement de la 5G. »

Un focus sur les bénéfices de la 5G

Les démonstrations présentées lors des Technology Days ont illustré les bénéfices tangibles de la 5G, notamment l’engagement des fans de sport, et ce grâce à des expériences immersives et interactives, la 5G redéfinissant la manière dont les spectateurs consomment les événements sportifs, que ce soit sur place ou à distance ; l’automatisation des réseaux avec des outils d’IA et des logiciels cognitifs permettant une gestion optimisée des performances réseau, et réduisant les coûts tout en améliorant la qualité des services ; et la monétisation via le découpage réseau en segmentant un réseau en plusieurs couches adaptées à des usages spécifiques (événements sportifs, services critiques, etc.), les opérateurs pouvant proposer des services différenciés et capturer de nouvelles sources de revenus.

L’impact économique et environnemental

En plus de ses avantages technologiques, la 5G est également un levier clé pour la durabilité. Selon Ericsson, l’empreinte carbone du secteur TIC a diminué malgré une augmentation de la consommation électrique, grâce à une adoption accrue des énergies renouvelables. Cette tendance met en évidence le rôle du numérique dans la transition énergétique et le développement durable.

Pour le Maroc, cette transition est essentielle. En adoptant des modèles de connectivité plus efficaces et durables, le pays peut non seulement réduire son empreinte carbone, mais également attirer des investissements internationaux et stimuler l’innovation locale.

De quoi avoir hâte au futur

Le Maroc, avec le soutien de partenaires technologiques comme Ericsson, est sur le point de devenir un leader régional dans l’adoption de la 5G. Alors que le pays se prépare à des événements sportifs de grande envergure et à une transformation industrielle profonde, la 5G joue un rôle central en tant que catalyseur de changement.

L’avenir du Maroc numérique repose sur une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés, une vision stratégique claire et une adoption proactive des technologies émergentes. Avec des rencontres de ce type servent de cadre de concertation et de réflexion, le pays démontre sa détermination à exploiter le potentiel de la 5G pour construire un avenir numérique inclusif, durable et compétitif.