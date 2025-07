Sur Hautes Instructions Royales, la Fondation Mohammed V pour la solidarité met en service 13 nouveaux centres

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a donné Ses Hautes Instructions pour que les centres réalisés par la Fondation dans les domaines de la santé, du handicap et de la formation soient mis à disposition des populations démunies bénéficiaires.

Le démarrage immédiat concerne 13 nouveaux Centres dont les travaux de construction et d’équipements ont été achevés, dans huit préfectures et provinces du Royaume, indique un communiqué de la Fondation, notant que ces structures s’inscrivent dans le cadre des grands programmes d’intervention de la Fondation visant à renforcer l’accès aux soins de santé de proximité, à améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap et à soutenir la formation et l’insertion socio-professionnelle des jeunes.

Ces réalisations relèvent de trois principaux programmes : les Centres Médicaux de Proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité (CMP), le réseau du Centre National Mohammed VI des Handicapés (CNMH), et le programme national de lutte contre les conduites addictives, ajoute la même source.

Dans le détail, un nouveau CMP sera mis en service à Salé pour un investissement de 85,5 millions de dirhams, portant à six le nombre d’unités actuellement opérationnelles sur les douze prévues à l’échelle nationale.

Côté handicap, une nouvelle antenne régionale du CNMH ouvrira à Beni Mellal (30 millions de dirhams), ce qui portera à neuf le nombre total de centres relevant de ce réseau à travers le Royaume.

La ville d’El Aroui bénéficiera quant à elle d’un nouveau Centre d’hémodialyse, d’un coût de 10 millions de dirhams, venant en complément des services de l’hôpital Mohammed VI voisin, pour améliorer la prise en charge des insuffisants rénaux.

Le programme de lutte contre les conduites addictives poursuit son déploiement avec l’ouverture de trois nouveaux centres à Chefchaouen (6,5 MDH), Al Hoceima (6,5 MDH) et Beni Mellal (4,5 MDH). Ces ajouts porteront à 18 le nombre total de centres d’addictologie opérationnels, répartis sur quinze villes du Royaume.

Par ailleurs, six centres de formation professionnelle vont également ouvrir leurs portes, ciblant des secteurs porteurs et adaptés aux besoins du marché. Il s’agit du Centre de formation dans les métiers de la métallerie soudure de Tit Mellil (94 millions de dirhams), du Centre de formation dans les métiers agricoles de Souk El Arbaa (34 millions de dirhams), du Centre de formation dans les métiers de l’électricité et de l’électronique de Sidi Othmane à Casablanca (32,5 millions de dirhams), du Centre de formation dans les métiers tertiaires de l’Oasis à Casablanca (25 millions de dirhams), du Centre de formation dans les métiers du tourisme de Chefchaouen (15,2 millions de dirhams) et du Centre de formation dans les métiers de l’artisanat de Chefchaouen (9,4 millions de dirhams).

Ces établissements ont vocation à offrir aux jeunes issus de milieux défavorisés des compétences concrètes dans des filières à fort potentiel d’employabilité.

Enfin, un centre socio-éducatif ouvrira ses portes à Izemouren (3,5 millions de dirhams). Il s’agit de la première structure du genre dans cette localité relevant de la province Al Hoceima, destinée à accompagner les jeunes en matière d’éducation et d’initiation professionnelle.

La gestion de ces différents centres sera assurée, selon les domaines d’intervention, par les différents partenaires de la Fondation, à savoir le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail ainsi que les associations spécialisées.

Avec l’ouverture de ces nouvelles structures, la Fondation poursuit son engagement en faveur d’un meilleur accès aux soins, à la formation et à l’accompagnement des populations vulnérables, en plaçant la proximité et la solidarité au cœur de son action.