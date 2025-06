Pour le SG de l’ASEAN, SM le Roi a fait du Maroc un pays moderne et développé

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait du Maroc un pays moderne et développé, qui attire des investissements étrangers considérables, affirmé Kao Kim Hourn, Secrétaire général de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), bloc régional regroupant les 10 pays de l’Asie du Sud-Est.

« Sa Majesté le Roi a énormément œuvré pour le bien de Son peuple et de Son pays », a souligné M. Kim Hourn dans une interview à la MAP à l’occasion de la visite de travail qu’il effectue au Maroc, la première d’un Secrétaire général de l’ASEAN dans le Royaume.

Il a relevé que ce déplacement a été l’occasion de constater de visu « le développement important du Maroc, pays très moderne qui attire beaucoup d’investissements étrangers ».

De même, le responsable a salué le « leadership fort » du Souverain, mettant l’accent sur le climat de sécurité et la stabilité dont jouit le Royaume, ainsi que les réformes engagées pour accélérer le développement économique et améliorer les conditions de vie de la population.

M. Kim Hourn a également mis en avant les efforts déployés par le Souverain pour le développement du continent africain.

« Sa Majesté le Roi a beaucoup fait pour le peuple marocain, mais aussi pour l’Afrique et la région », a-t-il soutenu, se disant convaincu que le Maroc, fort de « sa stabilité et de sa prospérité » est à même d’apporter une « contribution positive au continent et à la région dans son ensemble ».

Par ailleurs, il a fait part du souhait de l’ASEAN de renforcer sa coopération avec le Royaume, en tirant parti de la position géographique stratégique de ce dernier et en identifiant des domaines de coopération concrets dont le commerce, l’investissement, le tourisme et la connectivité aérienne.

« Depuis la mise en place du partenariat de dialogue sectoriel entre l’ASEAN et le Maroc en 2023 (ASEAN-Morocco Practical Cooperation Areas 2024-2028), nous avons identifié les domaines de coopération pratique sur lesquels nous pouvons œuvrer ensemble », a-t-il dit, rappelant que le Royaume avait adhéré, en 2016, au Traité d’amitié et de coopération (TAC) de l’ASEAN, qui représente un instrument essentiel pour la promotion de la coopération.

« Nous avons tout à gagner de cette coopération », a poursuivi le SG de l’ASEAN, notant que le Maroc, qui avait obtenu en 2023 le statut de « Partenaire de Dialogue Sectoriel » auprès de l’ASEAN, est un exportateur de taille qui représente une porte d’entrée vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.

L’Organisation régionale entend également bénéficier de l’expérience « remarquable » du Maroc en matière de gestion des catastrophes naturelles, alors que la région de l’Asie du Sud-Est est très exposée notamment aux séismes, aux éruptions volcaniques ainsi qu’aux aléas climatiques extrêmes, a-t-il fait observer.

« Nous sommes appelés à fournir davantage d’efforts ensemble, là où nous ne l’avons pas fait auparavant, à travers une véritable coopération gagnant-gagnant en termes de soutien mutuel, de commerce et d’investissements, entre autres », a précisé M. Kim Hourn.

À ses yeux, le Maroc, qui se positionne en tant que « partenaire important » pour l’Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis, peut lui aussi bénéficier des atouts et de la position géographique de ce bloc régional pour s’assurer un accès aux marchés de l’Indo-Pacifique.

Par ailleurs, il s’est attardé sur le rôle politique et économique de l’ASEAN, qui connaît un développement rapide depuis plusieurs décennies, particulièrement ces dernières années, en tant qu’espace représentant une communauté de près de 700 millions de personnes et une croissance économique d’environ 4,8 %.

M. Kim Hourn a aussi relevé que le bloc concentre ses efforts sur la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité, ajoutant qu’il représente une région clé pour les investissements directs étrangers avec un chiffre d’affaires commercial d’environ 3.800 milliards de dollars.

« L’organisation œuvre sans cesse à coopérer avec des partenaires en dehors du bloc régional afin de promouvoir la sécurité et le développement », a-t-il insisté.