Le Parlement arabe souligne le rôle important de Sa Majesté le Roi dans la défense des Palestiniens

Le Parlement arabe a souligné, samedi au Caire, le rôle important et les efforts continus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la cause palestinienne.

Dans une résolution sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, issue des travaux de la 5e session plénière au titre de la 4e législature, le Parlement arabe a mis en avant les efforts importants et soutenus de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la préservation de l’identité de la Ville Sainte, de son statut juridique, ainsi que du soutien à la résistance de sa population.

Par ailleurs, le Parlement arabe a affirmé que la réalisation de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient, et dans le monde entier, est tributaire d’une solution juste et globale à la cause palestinienne, permettant au peuple palestinien d’obtenir l’ensemble de ses droits légitimes à la liberté, à l’indépendance et à l’établissement d’un État indépendant avec pour capitale Al-Qods Acharif.

Il a également relevé sa volonté de continuer à mobiliser le soutien parlementaire international en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause, et de poursuivre ses démarches auprès des parlements régionaux et internationaux, des organisations onusiennes, ainsi qu’auprès des mécanismes de la justice internationale, tels que la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale, tout en poursuivant l’élaboration de plans d’action concrets à tous les niveaux et avec toutes les parties concernées.

Le Parlement arabe a appelé l’ensemble des acteurs internationaux et onusiens à assumer leurs responsabilités morales et juridiques en vue d’instaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient, lesquelles ne peuvent être atteintes qu’à travers une résolution de la question palestinienne sur la base des décisions et résolutions de la légalité internationale, et par la concrétisation de la justice et de la liberté pour le peuple palestinien.