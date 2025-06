L’écrivaine marocaine Zineb Mekouar remporte le prix Henri de Régnier

L’écrivaine Zineb Mekouar a remporté le prix Henri de Régnier 2025 de l’Académie Française pour son deuxième roman « Souviens-toi des abeilles », paru dans les éditions Gallimard, a annoncé la prestigieuse institution française qui œuvre pour le rayonnement des lettres.

Zineb Mekouar a été récompensée dans la catégorie « Prix de soutien à la création littéraire », selon le palmarès 2025 de l’Académie Française, dévoilé jeudi. Le palmarès contient au total 71 distinctions dans les domaines notamment de la littérature, de la poésie, de la critique, de la philosophie, de l’histoire, du cinéma, du théâtre et de la musique française.

« Je suis très émue de recevoir ce prix, si beau, octroyé par l’Académie française, institution que j’admire et respecte immensément », a réagi la jeune lauréate marocaine dans une déclaration à la MAP.

A ses yeux, ce prix met en lumière l’écriture ainsi que les thèmes de son roman, « Souviens-toi des abeilles », à savoir « l’amour maternel et la nécessité de prendre soin de notre terre ». Pour l’auteure, le lieu où se déroule l’intrigue, le rucher d’Inzerki, « le plus ancien et plus grand rucher collectif du monde, et joyau du patrimoine marocain », mérite aussi cette reconnaissance. D’où son attachement à dédier ce prix aux habitants « qui m’ont accueillie si généreusement, à la marocaine ».

Outre sa portée littéraire, le roman qui est déjà un succès en France impressionne de par la démarche poétique singulière de l’auteure qui aborde avec douceur et finesse la problématique du changement climatique.

« Souviens-toi des abeilles » figurait notamment parmi les « coups de cœur de l’été 2024 » de l’Académie Goncourt ainsi que sur la première sélection du Prix Jean Giono 2024.

Il a aussi reçu le prix Folire 2025, mettant en avant l’importance de la santé mentale dans le vivre-ensemble. Zineb Mekouar est née à Casablanca en 1991. Elle vit à Paris depuis 2009. Son premier roman, « La poule et son cumin », (JC Lattès, 2022), a fait partie des finalistes du Goncourt du premier roman 2022 et figuré sur la liste des « coups de cœur de l’été 2022 » de l’Académie Goncourt.