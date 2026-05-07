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Le cinéaste Nabil Lahlou n’est plus

by Challenge
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Crédit DR

Le cinéaste, acteur et dramaturge Nabil Lahlou est décédé, jeudi 7 mai à Rabat, à l’âge de 81 ans, a appris l’agence MAP auprès de sa famille. Les obséques ont lieu le même jour après la prière d’Al Asr au cimetière « Chouhada » de la capitale.

Nabil Lahlou a marqué de son emprunte la scène cinématographique marocaine, à travers plusieurs œuvres dont « Kanfoudi » (1978), son premier grand succès, « Le Gouverneur général de l’île de Chakerbakerbane » (1980), « Ibrahim Yash » (1984) et « L’Âme qui brait » (1984).

Dans le théâtre, Nabil Lahlou a adapté surtout les œuvres de Shakespear, à l’instar de sa pièce « Ophélie n’est pas Morte » (1968), influencée par le personnage homonyme de Hamlet. En outre, sa production « Salahef » (Les Tortues) a été considérée comme une percée. Sa dernière œuvre « Macha Machmacha veut un rôle dans le film Le Procès de Socrate » a été présentée en mars 2026 au Théâtre National Mohammed V de Rabat.

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Né à Fès, il fréquente, très jeune, les planches avant de rejoindre Paris à partir de 1964 pour y étudier le théâtre à l’Ecole Charles Dulin et à l’Université du théâtre des Nations. A son retour au Maroc au 1973, il monte des pièces et anime des pages culturelles dans les journaux parallèlement à une intense activité cinématographique. Il travaille également pour la télévision pour laquelle il réalise « Le possible de l’impossible  » (1975), d’après une nouvelle de Abdeljabbar Shaimi, et filme ses propres pièces notamment « Le journal d’un fou » (1978) et « L’empereur Schrich Matury » (1994).

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