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Moyen-Orient: les cours du pétrole chutent lourdement

by Challenge
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Les cours du pétrole s’effondrent mercredi 6 mai, le marché nourrissant l’espoir d’un accord proche entre les Etats-Unis et l’Iran après les « grands progrès » dans les négociations évoqués par le président américain Donald Trump et des informations de presse allant dans ce sens.

Vers 12H30 à Casablanca, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, perdait plus de 12% à 97,7 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juin, chutait de près de12% à 90,79 dollars.

En effet, M. Trump a annoncé la suspension de son « Projet Liberté » d’escorte de navires dans le détroit d’Ormuz, le temps de voir si un accord pouvait être « finalisé » avec l’Iran, après de « grands progrès » selon lui en vue d’une reprise des négociations.

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Alors que le blocage a continué malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril, Washington a imposé un blocus des ports iraniens puis lancé lundi l’opération Project Freedom (« Projet Liberté ») pour permettre à des centaines de bateaux coincés dans le Golfe de franchir le détroit.

Compte tenu des « grands progrès accomplis en vue d’un accord complet et définitif avec les dirigeants iraniens », le projet « sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l’accord peut être finalisé et signé », a écrit mardi le président américain sur son réseau Truth Social.

Il a précisé que cette pause avait été décidée notamment à la demande du Pakistan, pays médiateur, tout en faisant état du maintien du blocus américain des ports iraniens.

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Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, dont le pays avait accueilli des négociations directes entre l’Iran et les Etats-Unis le 11 avril, a dit avoir « bon espoir » que l’actuelle dynamique aboutisse à une paix durable.

Selon deux responsables américains et deux autres sources au fait du dossier cités par le site américain Axios, la Maison Blanche estime être sur le point de conclure « un protocole d’accord d’une page visant à mettre fin au conflit et à établir un cadre en vue de négociations nucléaires plus approfondies ».

Challenge (Avec Agences)

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