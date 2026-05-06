Maroc/Luxembourg: gros plan sur un partenariat stratégique

Une mission économique luxembourgeoise de haut niveau est attendue au Maroc du 4 au 7 mai 2026. Une rencontre qui vise à renforcer les relations bilatérales et à examiner de nouvelles opportunités d’affaires dans des secteurs clés comme la logistique, les infrastructures ou encore le digital.

Avec le printemps, et malgré une conjoncture internationale morose, le désir de nouer des partenariats intéressants est toujours à l’ordre du jour des décideurs économiques du cru. C’est comme cela qu’il faut voir l’organisation du 4 au 7 mai prochain, d’une mission économique luxembourgeoise de haut niveau conduite par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme du Luxembourg, Lex Delles. Avec une étape importante, le 5 mai verra la rencontre entre entreprises des deux pays explorer les possibilités de partenariats entre les deux bords. La Chambre de Commerce du Luxembourg, conduira ainsi une délégation économique composée d’une vingtaine d’entreprises opérant dans divers secteurs, qui se mettront à table avec leurs homologues Marocaines. À travers un programme riche de rencontres be to be et des visites de terrain, ladite mission vise à favoriser les échanges directs entre acteurs publics et privés et à identifier de nouvelles opportunités d’affaires dans une logique « win/win ».

Si le royaume s’affirme comme l’un des pays les plus dynamiques en matière d’investissements dans l’industrie aéronautique, automobile, dans les infrastructures, et les télécommunications, notons que le Grand Duché compte aujourd’hui parmi les dix principaux investisseurs étrangers au Maroc.

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Ce n’est d’ailleurs pas un hasard, si le panel des dirigeants de ce pays qui ont fait le choix du déplacement, témoigne de l’intérêt du Luxembourg pour les secteurs en essor au Maroc. Dans la liste des participants, on a ainsi les patrons du fameux cabinet d’architectes Alleva Enzio Architectes et associés, spécialisé dans les grands travaux de construction, Rachid El Azhar qui représentera une société luxembourgeoise (DEEP) dont le domaine d’activités est centré sur les infrastructures ou encore d’autres patrons ancrés dans le secteur des technologies avancées comme Baptiste Anti, le Vice President Business de Lines Tech. Il faut aussi rappeler qu’avec une économie robuste et le salaire annuel moyen le plus élevé dans l’OCDE, le Luxembourg a joué un rôle central dans l’ouverture des marchés à la distribution internationale de fonds et dans l’accès aux investissements internationaux des clients privés et institutionnels européens.

Résultat : les principaux gestionnaires d’actifs dans le monde ont opté pour le Grand-Duché pour profiter d’une expertise internationale inégalée, doublée d’une boîte à outils variée de véhicules d’investissement que sont les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières). C’est ainsi que le Luxembourg s’occupe de la gestion de 55% de l’ensemble des fonds d’investissement transfrontaliers dans le monde provenant de plus de 80 pays et 70% des 50 plus grandes sociétés de gestion d’actifs ont choisi le Luxembourg comme domicile pour leurs fonds.

Il y a une semaine de cela, l’agence de notation Scope Ratings a attribué les fameux trois «AAA» au Grand-Duché. Un record que l’agence de notation, argumente par le fait que «l’économie luxembourgeoise est prospère, compétitive et portée par une forte productivité et des secteurs dynamiques, tels que les services financiers et les technologies de l’information».

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Malgré la crise géopolitique au Moyen-Orient et les fluctuations des prix de l’énergie qui vont avec, le cabinet allemand observe néanmoins que «l’économie luxembourgeoise devrait faire preuve d’une résilience comparative, grâce notamment à sa faible intensité énergétique».

Une constance notée également le 1er février dernier, par S&P Global Ratings, qui avait confirmé le triple A du Luxembourg, assortie de perspectives stables dans un pays où les finances publiques «restent solides».

Cerise sur le gâteau, le Luxembourg fait partie des pays européens (tels que la France, l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas) qui soutiennent haut et fort l’initiative marocaine comme base réaliste de résolution du conflit au Sahara.