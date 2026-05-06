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Automobile

Maroc Historic Rally : plus de 60 équipages attendus sur les routes du Royaume

by David Jérémie
written by David Jérémie

La 15 édition du Maroc Historic Rally, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se déroulera du 9 au 15 mai 2026. Cet événement majeur du sport automobile s’annonce comme un rendez‑vous encore plus ambitieux, marqué par une cérémonie de départ exceptionnelle organisée au Musée de l’Automobile Club du Maroc, route de Bouskoura.

Le lancement officiel aura lieu le samedi 9 mai 2026, en partenariat avec Yves Loubet, fondateur et organisateur du rallye. Cette cérémonie inaugurale reflète le prestige et l’importance internationale de la compétition. Dès 9h00, un village automobile sera ouvert au grand public au sein du Musée. Les visiteurs pourront découvrir les véhicules historiques engagés, observer les équipes techniques en pleine préparation et échanger directement avec les équipages internationaux. Cette immersion offrira une occasion rare de vivre de près l’intensité d’un départ de rallye dans une atmosphère conviviale et passionnée.

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La journée du 9 mai 2026 sera marquée par plusieurs temps forts. Dès 9h00, le village automobile et le parc de regroupement ouvriront leurs portes, offrant au public l’occasion de découvrir les véhicules engagés et de rencontrer les équipes. L’après‑midi, à 16h00, se tiendra la conférence de presse officielle, moment privilégié pour les organisateurs et les participants de partager leurs impressions et leurs ambitions.

Enfin, à 17h00, le départ de la première voiture donnera véritablement le coup d’envoi de cette 15ᵉ édition du Maroc Historic Rally, dans une ambiance à la fois festive et sportive. La cérémonie se déroulera en présence des participants, des organisateurs, des partenaires ainsi que de nombreuses personnalités et officiels.

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A noter que cette 15ᵉ édition réunira plus de 60 équipages issus de 15 pays, dont le Maroc. Les concurrents prendront le départ au volant de véhicules ayant marqué l’histoire du Championnat du Monde des Rallyes, répartis en trois générations : 1947‑1971, 1972‑1985 et 1986‑1990. Pour ce qui est du parcours, il s’étendra sur environ 1 500 kilomètres, dont 400 kilomètres d’épreuves spéciales. L’itinéraire reliera plusieurs régions emblématiques du Royaume : Casablanca, Khatouat, Bin El Ouidane, Azilal, El Borouj, Skhour Rhamna, Sidi Ifni, Massa et Agadir (Paradis Plage). Ce tracé mettra en valeur la diversité des paysages marocains, alternant littoral atlantique, reliefs montagneux et pistes techniques.

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Selon Yves Loubet, le Maroc occupe une place historique dans le rallye international depuis les années 1920, grâce à la richesse et à la difficulté de ses parcours. Dans cette continuité, le Maroc Historic Rally ambitionne de redonner aux rallyes marocains leurs lettres de noblesse, en recréant l’atmosphère des grandes épreuves d’antan.

Faut-il souligner que l’événement se veut une immersion dans l’univers du sport automobile historique, tout en mettant en valeur la beauté des paysages et le patrimoine culturel du Royaume. Il incarne des valeurs fortes telles que la passion, le dépassement de soi, l’entraide et la camaraderie. Sans compter que le Maroc Historic Rally offre également aux participants une opportunité unique de découvrir les richesses historiques, géographiques et culinaires du pays, tout en bénéficiant de l’accueil chaleureux de ses habitants.

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