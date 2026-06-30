L’OFPPT et la Guinée-Bissau ouvrent de nouvelles perspectives de coopération

Dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) a accueilli, le 29 juin 2026 à l’Institut National du Cheval, une délégation de haut niveau de la République de Guinée-Bissau, conduite par Fatumata Jau, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de la Guinée Bissau, en visite officielle dans le Royaume.

Cette visite s’est déroulée en présence de Mohamed Salah Babana El Alaoui, Ambassadeur du Royaume du Maroc en République de Guinée-Bissau, ainsi que de Filomena Mendes Mascarenhas Tipote, Ambassadrice de la République de Guinée-Bissau auprès du Royaume du Maroc.

À cette occasion, Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT, a réaffirmé l’engagement constant de l’Office à accompagner la Guinée-Bissau dans son projet de modernisation et de refonte de l’administration publique. Madame Tricha a également exprimé la pleine disposition de l’OFPPT à mettre à profit son expertise en matière d’ingénierie de formation, de renforcement des capacités et de transfert d’expertise, afin de soutenir la dynamique de développement engagée par la Guinée-Bissau et de contribuer au renforcement de son capital humain dans des secteurs prioritaires notamment l’agro-industrie, l’agriculture, le tourisme, la pêche et le Digital, entre autres domaines.

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Pour sa part, Mme Fatumata Jau a salué la qualité du travail accompli par l’OFPPT en matière de renforcement du capital humain, tout en soulignant l’apport du Maroc en tant que source d’inspiration pour de nombreux pays africains. Madame Jau a également mis en exergue le rôle stratégique du capital humain comme moteur du développement socio-économique de la Guinée-Bissau et de l’évolution des carrières professionnelles.

Elle a ainsi exprimé l’intérêt de la Guinée Bissau à bénéficier de l’expertise de l’OFPPT en matière de développement des compétences, notamment pour accompagner la modernisation de l’administration publique.

Il est à noter que cette rencontre a été l’opportunité de revenir sur le bilan de coopération entre les 2 pays en matière de formation professionnelle. En effet, depuis 2005, ce partenariat a enregistré des résultats significatifs, illustrés notamment par l’accueil de plus de 500 stagiaires bissau-guinéens au sein des établissements de l’OFPPT, dans plusieurs secteurs de formation. S’y rajoute le renforcement des capacités des ressources humaines à travers la formation de formateurs et cadres bissau-guinéens.

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Ce rapprochement s’est aussi traduit par la réalisation de missions de diagnostic et d’accompagnement menées par les experts de l’OFPPT entre 2017 et 2023, en plus de missions de benchmarking, de visites d’étude et d’échange effectuées au Maroc par des responsables bissau-guinéens entre 2015 et 2026.

Dans cette même dynamique, quatre conventions de coopération, associant l’OFPPT, l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et le ministère bissau-guinéen en charge de la Formation professionnelle, ont été paraphées entre 2015 et 2024, témoignant de la solidité de ce partenariat et de la volonté commune des deux pays de renforcer durablement les compétences et le développement du capital humain.