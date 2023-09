OFPPT. Orientation réfléchie, offre de formation renouvelée au menu de la rentrée 2023-2024

L’OFPPT répond à la demande croissante de formation professionnelle en augmentant sa capacité d’accueil et en ouvrant de nouveaux établissements. La rentrée 2023-2024 se caractérise par un renouvellement important des filières de formation, avec un focus sur les secteurs de la santé, du digital, de l’intelligence artificielle, de l’hôtellerie-tourisme et de la gestion-commerciale. L’office met également en place un système d’orientation personnalisé pour accompagner les jeunes tout au long de leur parcours professionnel.

Pour répondre à cette demande croissante, l’OFPPT ouvrira 13 nouveaux établissements répartis dans six régions du pays, couvrant divers secteurs. Ces nouveaux établissements contribueront à renforcer le dispositif de formation existant et offriront aux jeunes des opportunités dans des domaines tels que la santé, le digital et l’intelligence artificielle, l’hôtellerie-tourisme et la gestion-commerciale.

La demande pour ces nouveaux établissements a été particulièrement élevée, avec des candidatures atteignant jusqu’à 130 pour une place pédagogique dans le secteur de la santé, et 70 pour une place pédagogique dans les instituts spécialisés en digital et IA, hôtellerie-tourisme et gestion-commerce. En ce qui concerne l’offre de formation, la rentrée 2023-2024 se caractérise par un renouvellement important, avec 74 % des filières proposées correspondant à des filières nouvellement créées ou restructurées. Ces nouvelles filières bénéficieront à 68 % des apprenants. Ce renouvellement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, qui a entraîné la mise en place de nouveaux programmes de formation basés sur une nouvelle ingénierie et un nouveau modèle pédagogique.

Par ailleurs, deux programmes d’excellence, à savoir VET By EHL et PIE, seront déployés dans de nouveaux territoires cette année afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes d’y accéder à travers le Royaume. Le programme PIE, développé en collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), vise à renforcer l’esprit entrepreneurial des jeunes et à leur fournir les compétences requises en entrepreneuriat. Quant aux formations VET by EHL dans le secteur du tourisme, elles seront étendues à plusieurs régions, en plus de l’ISTHT Dakhla, après leur succès lors de leur expérimentation dans les instituts spécialisés du tourisme de Hank/Casablanca et Guich Loudaya/Rabat. Enfin, l’OFPPT maintiendra le programme de commerce électronique transfrontalier lancé en 2021, en partenariat avec le Tianjin College of Commerce. De plus, des sessions de formation en mandarin seront également proposées cette année pour répondre à l’intérêt croissant des jeunes et pour diversifier l’offre linguistique de l’OFPPT.

Accompagnement personnalisée en termes d’orientation

L’Office de la formation professionnelle et de la Promotion du travail (OFPPT) met en œuvre un ensemble de mesures visant à renforcer l’orientation efficace et l’excellence dans la formation professionnelle. Dans le cadre de son projet 5 de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, l’OFPPT déploie un nouveau système d’orientation inclusif, connecté, personnalisé et intégré, axé principalement sur l’accompagnement rapproché des jeunes tout au long de leur parcours, de la phase de prospection à celle de la réussite professionnelle.

Afin de répondre aux attentes des jeunes, l’OFPPT a mis en place une nouvelle plateforme d’orientation numérique appelée « MY WAY ». Cette plateforme permet aux jeunes de choisir une formation et un parcours professionnel en harmonie avec leurs intérêts. Parallèlement, 42 centres d’orientation professionnelle seront créés à l’échelle nationale pour offrir un accompagnement personnalisé en termes d’information, d’orientation et de soutien à la construction et à la concrétisation des projets professionnels des candidats, des stagiaires et des lauréats, ainsi que des activités d’aide à l’insertion.

En plus des centres d’orientation professionnelle, certains établissements de l’OFPPT se doteront de structures communes dédiées aux stagiaires telles que des espaces de coworking, des médiathèques et des incubateurs. Ces initiatives visent à favoriser l’inclusion des stagiaires dans leur environnement d’apprentissage et à développer leur esprit d’initiative et de créativité. Parallèlement, l’OFPPT s’engage dans une stratégie visant l’excellence opérationnelle de ses établissements de formation. Dans le cadre du projet 1 de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, l’OFPPT accompagnera ses établissements vers la conformité et l’excellence, en conformité avec son nouveau standard qualité et son nouveau modèle pédagogique. Plus de 50% des établissements de formation concernés par le programme EXOP seront déclarés conformes grâce à un plan d’accompagnement comprenant notamment la mise à niveau des infrastructures, la modernisation des équipements technico-pédagogiques, le recrutement de nouveaux formateurs, et l’optimisation des processus de gestion.

En outre, une vingtaine d’établissements sera accompagnée vers l’excellence grâce à des initiatives innovantes telles que la mise en place de la nouvelle offre de formation, la création de structures communes, la démarche environnementale, la certification des formateurs, les partenariats avec les professionnels, le suivi de l’insertion professionnelle et les enquêtes de satisfaction des stagiaires.

La troisième campagne nationale d’auto-évaluation des établissements de formation dans le pipe

Pour soutenir cette dynamique, l’OFPPT lancera la troisième campagne nationale d’auto-évaluation des établissements de formation, afin de dresser un état des lieux actualisé et d’élaborer des plans d’amélioration continue. De nouveaux outils d’excellence opérationnelle seront également déployés, tels que la démarche 5S et les techniques de résolution de problèmes, avec un plan de formation et d’accompagnement des managers d’établissements de formation. Enfin, la rentrée de formation a été marquée par l’ouverture officielle de deux nouveaux instituts de formation professionnelle à Kénitra. L’institut spécialisé dans les métiers du transport routier et de la logistique vise à répondre aux besoins de la région en matière de main-d’œuvre qualifiée dans ce secteur en plein essor. L’institut spécialisé en industrie agroalimentaire de Kénitra, quant à lui, offre des formations dans des filières liées à la technologie des aliments, à l’agro-industrie, à la qualité, à l’hygiène, à la sécurité et à l’environnement, afin de soutenir le développement de ce secteur stratégique.