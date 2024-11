WAM Morocco 2025 : Le Maroc, futur leader des industries de nouvelle génération

Le Maroc se prépare à accueillir le World Advanced Manufacturing & Logistics Expo & Summit (WAM Morocco 2025), un événement majeur dédié aux industries de pointe, à l’innovation technologique et aux pratiques durables.

Prévu du 28 au 30 octobre 2025 à la Foire Internationale de Casablanca, ce salon ambitionne de propulser le Royaume parmi les leaders mondiaux des secteurs manufacturiers avancés et de la logistique de nouvelle génération.

Un événement soutenu par des partenaires stratégiques

Lancé par KAOUN International, créateur de GITEX GLOBAL, WAM Morocco bénéficie de l’appui du Ministère de l’Industrie et du Commerce, de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), et de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Cette initiative vise à diversifier la base industrielle du Maroc tout en renforçant son attractivité pour les investisseurs étrangers. L’objectif est de consolider les acquis dans des secteurs clés, comme l’automobile et l’aéronautique, tout en intégrant des technologies de nouvelle génération telles que l’intelligence artificielle, l’impression 3D et la blockchain.

Fort de ses performances industrielles, le Maroc s’impose comme un acteur incontournable dans plusieurs secteurs. En témoignent sa place de premier exportateur automobile non européen vers l’Europe, ses exportations aéronautiques atteignant 2,2 milliards de dollars, ou encore des initiatives comme la Fez Smart Factory et la Stratégie Nationale des Ports 2030, qui mobilise 600 millions de dollars.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a salué cette initiative, déclarant : « WAM Morocco représente une étape clé dans le parcours du Maroc pour devenir un pôle majeur de fabrication avancée. Cet événement mettra en lumière notre engagement en faveur de l’innovation et du développement durable, tout en renforçant notre résilience économique et notre leadership industriel. »

Un programme axé sur l’innovation et la durabilité

WAM Morocco proposera des événements thématiques comme WAP (technologies d’emballage et plasturgie), WARM (industries du caoutchouc et des métaux), et WASIM (fabrication durable avancée). Ces espaces favoriseront l’excellence et l’innovation dans des domaines stratégiques.

La collaboration entre start-ups marocaines, grandes entreprises locales et leaders internationaux sera au cœur de l’événement, facilitant le partage d’expertises et la formation de partenariats. Chakib Alj, président de la CGEM, a souligné : « WAM Morocco est bien plus qu’une exposition ; c’est une plateforme essentielle pour positionner les entreprises marocaines sur la scène internationale et renforcer notre compétitivité économique. »

Avec WAM Morocco, le Royaume entend asseoir son rôle de moteur industriel de l’Afrique, tout en attirant des investissements de pointe et en renforçant ses capacités locales. L’événement s’inscrit dans une vision globale visant à intégrer des pratiques durables et des technologies avancées dans le développement industriel.