BLS lève 500 millions de dirhams pour soutenir son développement logistique au Maroc

Buildings & Logistic Services (BLS), acteur clé du secteur de la logistique intégrée au Maroc, a annoncé avoir réalisé avec succès une levée de fonds de 500 millions de dirhams par placement privé. Cette émission obligataire garantie, souscrite par plusieurs investisseurs qualifiés, marque une étape importante dans la stratégie de développement de l’entreprise et témoigne de la confiance du marché à son égard.

L’opération a été structurée en quatre tranches distinctes, combinant des taux fixes et révisables, ainsi que des modalités de remboursement différenciées (amortissement linéaire ou in fine), afin de répondre aux attentes de profils d’investisseurs variés. Elle a été coordonnée et placée avec l’appui des banques conseil Valoris Corporate Finance, CFG Finance et Capital Trust Finance, et des organismes placeurs Valoris Securities, CFG Bank et Capital Trust Securities.

Les fonds levés permettront à BLS de renforcer son maillage territorial à travers le développement de nouvelles plateformes logistiques de dernière génération dans plusieurs régions stratégiques du Royaume. L’entreprise entend également accélérer ses opérations de croissance externe afin de consolider sa position d’acteur national de référence dans le domaine de la logistique end-to-end.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement de plus de 2 milliards de dirhams annoncé en début d’année par l’entreprise. À cette occasion, Moncef Belkhayat, président de BLS, a déclaré que cette levée de fonds donnait à l’entreprise les moyens de structurer un réseau logistique moderne au Maroc, tout en poursuivant ses ambitions de croissance externe. Il a également exprimé la reconnaissance de BLS à l’égard des investisseurs ayant souscrit à cette opération, soulignant la solidité de leur engagement.

Fondée en 2011, BLS est une filiale du groupe H&S Invest Holding, partenaire des fonds internationaux STOA et IFC (membre du Groupe de la Banque mondiale). L’entreprise propose des solutions logistiques intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. Elle est aujourd’hui présente dans douze villes marocaines, avec 500 000 mètres carrés d’actifs logistiques et une capacité de 250 000 positions palettes, réparties entre Casablanca, Mohammedia, Salé, Agadir, Tanger, Fès, Meknès, Kénitra, Tétouan, Oujda et Nador.

BLS intervient dans plusieurs domaines clés, notamment l’entreposage et la logistique contractuelle, le transport et la distribution, le fret et le transit, le copacking et la valorisation de produits, ainsi que la gestion d’actifs logistiques. Engagée dans une démarche durable, l’entreprise place l’innovation, l’excellence opérationnelle et la responsabilité environnementale au cœur de sa stratégie de développement.