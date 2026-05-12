La Voie Express Group s’implante à Tanger Med

La Voie Express Group poursuit son développement avec le projet d’implantation d’une plateforme logistique à Medhub, la zone logistique portuaire de Tanger Med, visant à proposer à ses clients des solutions intégrées de services logistique et de dédouanement.

Cette initiative vient renforcer le positionnement du groupe en tant qu’acteur de référence du « One-Stop-Shop » logistique et consolider son expertise dans les solutions intégrées.

Fruit de la collaboration avec Medhub, ce projet porte sur le développement d’une infrastructure de 10 000 m² dédiée aux services logistiques. Prévue pour une mise en service au troisième trimestre 2026, cette implantation en zone franche permet de centraliser sur un site unique les opérations de dédouanement, de stockage et d’expédition.

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Ce dispositif technique vise à supprimer les ruptures de charge et les transferts intermédiaires, réduisant ainsi les délais de traitement des marchandises. Pour les opérateurs de flux internationaux, cette organisation apporte une simplification des processus et une sécurisation accrue des opérations multimodales.

Un hub connecté aux échanges internationaux

Medhub s’impose comme un hub logistique stratégique au service des opérateurs économiques souhaitant renforcer la performance et l’agilité de leurs chaînes logistiques à l’échelle internationale.

Développée sur plus de 200 hectares au sein du complexe portuaire Tanger Med, la plateforme accompagne distributeurs, industriels et logisticiens à travers des solutions intégrées de stockage, de distribution et de services à valeur ajoutée.

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Adossée au premier port d’Afrique et de la Méditerranée, Medhub bénéficie d’une connectivité internationale de premier plan, permettant le déploiement de schémas logistiques performants et une couverture optimisée de plus d’une centaine de pays en Europe, en Afrique et sur les marchés transatlantiques.

La Voie Express Group est un opérateur logistique intégré « End-to-End ». Filiale de H&S Group, l’entreprise est née de l’alliance, en octobre 2025, entre BLS et La Voie Express, créant un groupement capable de couvrir l’intégralité de la Supply Chain. Parmi ses clients, figurent notamment : Dislog Group, Procter & Gamble, Lesieur, LG Electronics, Avon, Mr Bricolage, Aiguebelle, Sothema, McDonald’s, Pharma 5, Varun Beverages, Imperial Brands et Latécoère.