Dakhla Africa Logistics: le Sahara au cœur des enjeux d’avenir [Vidéo]

Les travaux de la première édition du forum « Dakhla Africa Logistics » se sont ouverts jeudi 20 novembre 2025, à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Dakhla-Oued Eddahab, en coordination avec le Conseil régional.

En présence d’un parterre d’acteurs du transport, de la logistique, du commerce extérieur et de l’investissement, le Forum s’inscrit dans une vision claire, accélérer l’intégration économique africaine par la logistique. Car la logistique n’est pas qu’un simple maillon technique, elle est le cœur battant de la souveraineté économique du continent. Elle permet de rapprocher les marchés, d’optimiser les ressources, de créer de la valeur localement et de construire une Afrique autonome dans ses échanges et ouverte sur le monde.

Dakhla se positionne comme la pièce maîtresse de cette vision : un espace de convergence et de synergie économique, entre les ambitions nationales et les priorités continentales. C’est un lieu où se conjuguent les efforts publics et privés, les stratégies économiques et environnementales, la planification et l’action.

A l’ouverture de cette rencontre de deux jours, placée sous le thème « Une Afrique connectée, durable et souveraine », le président du Conseil de la région, Eddahab, El Khattat Yanja, a souligné que le développement du continent passe par une meilleure maîtrise des flux logistiques, rappelant que les échanges intra-africains ne dépassent pas 15 % du commerce continental, un niveau freiné par le manque d’interconnexions et des coûts logistiques élevés.

M. Yanja a mis en avant la dynamique engagée dans les provinces du Sud sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment à travers le port Dakhla Atlantique, qui fera de la région un hub afro-atlantique, renforçant sa connectivité maritime tout en soutenant le développement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

Pour sa part, l’envoyé spécial du président du Liberia, Kouyateh Sheikh Al Moustapha, a rappelé que la logistique est désormais un levier essentiel pour accélérer l’intégration économique africaine, notant que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine exige des infrastructures capable de faciliter les échanges, de réduire les obstacles et de connecter efficacement les territoires du continent.

Il a également salué les projets structurants lancés au Maroc, notamment le port Dakhla Atlantique, présenté comme un futur hub majeur pour le commerce et la connectivité atlantique, notant que ces initiatives renforceront les échanges, soutiendront l’investissement et contribueront à une meilleure intégration régionale.

De son côté, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Habate Michane, a insisté sur la nécessité de moderniser les procédures logistiques à l’échelle du continent, en particulier à travers la digitalisation et l’interopérabilité des systèmes de transport.

La présidente déléguée de l’association marocaine pour la logistique (AMLOG), Sanaa Hassini, a, quant à elle, souligné que la Vision Royale place l’Afrique Atlantique au centre d’une nouvelle dynamique de stabilité et de prospérité, rappelant que la réorganisation des chaînes de valeur mondiales renforce l’importance de développer des corridors logistiques intégrés, capables d’améliorer la connectivité du continent et de soutenir sa souveraineté économique.

Le développement de l’Afrique passe aujourd’hui par la maîtrise de sa logistique. Selon la Banque mondiale, le coût moyen de la logistique sur le continent représente encore près de 35 % du prix final d’un produit, contre 10 % dans les économies développées. Cette réalité limite la compétitivité des entreprises africaines et freine l’intégration régionale, alors même que la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) offre des perspectives considérables.

Avec 1,4 milliard d’habitants et un PIB de plus de 3 400 milliards de dollars, la ZLECAf est appelée à devenir l’un des plus vastes marchés intégrés du monde. Mais pour que cette intégration devienne une réalité, il faut des corridors fluides, des infrastructures modernes et une vision commune de la logistique continentale. C’est précisément ce que propose Dakhla : une nouvelle façon d’imaginer la connectivité africaine, tournée vers l’efficacité, la durabilité et la solidarité économique.