Le Maroc 6ème mondial en termes de performance climatique

Le Maroc a été classé 67Me au niveau mondial en matière de performance climatique, gagnant deux places dans le classement Climate Change Performance Index (CCPI) 2026 par rapport à l’édition précédente.

Dans ce classement international, publié en marge de la COP30, qui se tient à Belém, au Brésil, le Maroc figure parmi les leaders mondiaux en matière de performance climatique.

Le rapport CCPI évalue les efforts d’atténuation de 63 pays, ainsi que de l’Union européenne, représentant plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La position du Royaume est justifiée, selon le rapport, par les notes “élevée” et “très élevée” qu’il a obtenues pour ses efforts en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de l’utilisation de l’énergie et pour sa politique climatique.

Les experts mettent en avant, dans ce cadre, la révision de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), ainsi que le plan de sortie du charbon à l’horizon 2040, en cohérence avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Le rapport souligne, en outre, les investissements importants engagés par le Royaume dans les transports publics et le rail, qui soutiennent un changement modal et une mobilité bas-carbone durable. Il met aussi en avant le Plan National Stratégique d’Adaptation, qui fixe des exigences minimales de performance pour les nouveaux bâtiments.

Le Climate Change Performance Index (CCPI) est un rapport annuel réalisé conjointement par l’organisation indépendante NewClimate Institute, basée en Allemagne, et l’ONG allemande Germanwatch, en coopération avec le réseau international Climate Action Network (CAN).