Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Equité fiscale et justice sociale : deux sœurs jumelles
E-commerce: un marché évalué à 22 milliards de DH
Impôts locaux : une fiscalité locale faiblement territorialisée
Kénitra : L’IFE finance dix ateliers modulaires dans l’Atlantic Free Zone
Le nouveau MG HS Hybrid+ débarque au Maroc
Cosmétique : pourquoi le retail beauté marocain déjoue toutes les crises
BYD dévoile ses ambitions pour le Maroc sous la voix de sa Vice-présidente, Stella Li
Les prévisions du samedi 22 novembre 2025
Émission Décryptage – Dimanche 23 novembre 2025
Le plan de Trump pour mettre un terme à la guerre en Ukraine
Home ClimatLe Maroc 6ème mondial en termes de performance climatique
Climat

Le Maroc 6ème mondial en termes de performance climatique

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le Maroc a été classé 67Me au niveau mondial en matière de performance climatique, gagnant deux places dans le classement Climate Change Performance Index (CCPI) 2026 par rapport à l’édition précédente.

Dans ce classement international, publié en marge de la COP30, qui se tient à Belém, au Brésil, le Maroc figure parmi les leaders mondiaux en matière de performance climatique.

Le rapport CCPI évalue les efforts d’atténuation de 63 pays, ainsi que de l’Union européenne, représentant plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Lire aussi I Mme Benali: les énergies vertes représentent 46% de la capacité nationale

La position du Royaume est justifiée, selon le rapport, par les notes “élevée” et “très élevée” qu’il a obtenues pour ses efforts en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de l’utilisation de l’énergie et pour sa politique climatique.

Les experts mettent en avant, dans ce cadre, la révision de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), ainsi que le plan de sortie du charbon à l’horizon 2040, en cohérence avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Le rapport souligne, en outre, les investissements importants engagés par le Royaume dans les transports publics et le rail, qui soutiennent un changement modal et une mobilité bas-carbone durable. Il met aussi en avant le Plan National Stratégique d’Adaptation, qui fixe des exigences minimales de performance pour les nouveaux bâtiments.

Lire aussi | Le Maroc consacre 78 MMDH à une mobilité propre

Le Climate Change Performance Index (CCPI) est un rapport annuel réalisé conjointement par l’organisation indépendante NewClimate Institute, basée en Allemagne, et l’ONG allemande Germanwatch, en coopération avec le réseau international Climate Action Network (CAN).

Vous aimerez aussi

COP30 à Belém: l’essentiel à retenir…

Accord de Paris sur le climat : 10 ans après la COP 21

Le stress thermique un frein majeur pour la productivité, d’après une étude internationale

Conférence de l’ONU sur l’Océan: SAR la Princesse Lalla Hasnaa prend part à...

Le Maroc à Nice en porte-voix de l’Afrique à la Conférence de l’ONU...

Rome: Le Maroc prend part à la COP16