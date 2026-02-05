Alertes
Intempéries: le gouvernement rassure sur la disponibilité des produits pétroliers

Grâce à la baisse continue des prix du carburant et des lubrifiants, l'inflation sera moins importante au 4ème trimestre 2024

La situation actuelle en matière d’approvisionnement en produits pétroliers est stable et sous contrôle, à la faveur des mesures proactives prises en coordination avec les acteurs du secteur des carburants pour garantir un stock à même de couvrir les besoins du marché national, a affirmé le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Dans le contexte des conditions météorologiques exceptionnelles que connait notre pays depuis plusieurs semaines, ayant impacté l’activité de certains ports du Royaume, le ministère indique dans un communiqué avoir mobilisé l’ensemble des acteurs publics et privés, dans le cadre des efforts visant à garantir l’approvisionnement régulier en produits pétroliers pour pallier les difficultés qui entravent le déchargement de navires transportant les produits énergétiques, y compris pétroliers.

Le ministère suit de près, en coordination avec l’ensemble des professionnels, le niveau du stock et la cargaison des navires dans les ports en attente de déchargement, ajoute la même source, notant que le stock national en produits pétroliers s’élève à plus de 617.000 tonnes, ce qui permettra de subvenir aux besoins du marché national, dans l’attente du déchargement des navires pétroliers qui transportent plus d’un million de tonnes supplémentaires de ces produits.

Dans ce sens, il a été procédé à un inventaire des installations et stations de vente de carburants fermés temporairement au niveau de certaines régions affectées par les inondations, pour éviter tout risque environnemental et garantir la sécurité de l’océan, note le communiqué, relevant l’importance de poursuivre la coordination permanente et la synergie entre les différents intervenants, et de renforcer les mécanismes de veille et de suivi en vue de garantir la continuité de l’approvisionnement dans toutes les régions du Royaume.

Le ministère, qui œuvre en coordination avec l’ensemble des intervenants du secteur pour assurer l’approvisionnement du marché en cette conjoncture exceptionnelle, affirme que ses services veillent, aux côtés des autorités locales et de l’ensemble des professionnels locaux, à garantir un suivi quotidien de la situation pour un approvisionnement continu en produits pétroliers, et ce dans les meilleures conditions.

La cellule de veille au niveau du ministère procède à un suivi précis et global de la situation ainsi qu’une interaction immédiate avec tout développement lié à l’approvisionnement, tout en assurant une permanence au niveau du Laboratoire national de l’énergie et des mines, afin de faciliter le contrôle de la qualité des produits pétroliers et de permettre aux navires de décharger leurs stocks en produits pétroliers, une fois les conditions climatiques améliorées.

Ces mesures proactives s’inscrivent dans le cadre de l’expérience du Maroc depuis plus de 35 ans en matière d’analyse des changements climatiques et de leurs impacts, conclut le communiqué.

