Intempéries: le ministère de l’Equipement appelle à la vigilance sur les routes

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé les usagers de la route à observer un ensemble de mesures de prévention afin de garantir leur sécurité, suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, annonçant de fortes pluies orageuses accompagnées d’importantes précipitations dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans des situations météorologiques pareilles qui coïncident avec le début des vacances scolaires et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère exhorte les usagers de la route à:

1. Reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période, sauf en cas de nécessité;

2. Eviter les déplacements pendant la nuit ;

3. Se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules : batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage…

4. Etre vigilants surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas;

5. Eviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues;

6. Eviter l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque ;

7. Respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

Ainsi, le ministère met l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère afin d’assurer une circulation routière fluide.