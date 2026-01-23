Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Café au Maroc: les dessous d’un marché sous tension
Challenge N°999 • Du 23 au 29 janvier 2026
Intempéries: le ministère de l’Equipement appelle à la vigilance sur les routes
Mehdi Griny: «Le véritable problème de l’emploi au Maroc, c’est le décalage entre formation et besoins du marché»
Business Ready: le Maroc confirme son statut de place forte de l’investissement, mais bute sur l’efficacité opérationnelle
La MDJS confirme ses certifications en matière de sécurité et d’intégrité
HCP: nette amélioratin de la confiance des ménages au T4-2025
Sa Majesté le Roi félicite l’ensemble des citoyens pour « le succès historique » de la CAN
Smeia : ventes record en 2025, cap sur l’innovation en 2026
Les intempéries se poursuivent jusqu’au lundi, des pluies atteignant 100 mm
Home ClimatIntempéries: le ministère de l’Equipement appelle à la vigilance sur les routes
Climat

Intempéries: le ministère de l’Equipement appelle à la vigilance sur les routes

by Challenge
written by Challenge
Image d'illustration

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé les usagers de la route à observer un ensemble de mesures de prévention afin de garantir leur sécurité, suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, annonçant de fortes pluies orageuses accompagnées d’importantes précipitations dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans des situations météorologiques pareilles qui coïncident avec le début des vacances scolaires et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère exhorte les usagers de la route à:

1. Reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période, sauf en cas de nécessité;

2. Eviter les déplacements pendant la nuit ;

3. Se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules : batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage…

4. Etre vigilants surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas;

5. Eviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues;

6. Eviter l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque ;

7. Respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

Ainsi, le ministère met l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère afin d’assurer une circulation routière fluide.

Vous aimerez aussi

Les intempéries se poursuivent jusqu’au lundi, des pluies atteignant 100 mm

Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi

Alerte météo: l’Intérieur appelle à la plus grande vigilance

2025, l’année du doute climatique ?

Inondations de Safi: le bilan grimpe à 37 morts, suspension des cours

Le Maroc 6ème mondial en termes de performance climatique