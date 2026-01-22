Les intempéries se poursuivent jusqu’au lundi, des pluies atteignant 100 mm

Alertes
by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Des chutes de neige, à partir de 1200 mètres, de fortes pluies, atteignant 100 millimètres, ainsi que des rafales de vent sont prévues de ce jeudi au lundi prochain dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des neiges oscillant entre 05 et 15 centimètres sont attendues, vendredi et samedi, à Chefchaouen, Al Hoceima, Taourirt et Chichaoua, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange. Durant la même période, Sefrou, Taza, Guercif, Boulemane, Ifrane, Midelt, Béni Mellal, Azilal, Khénifra, Tinghir, Ouarzazate et Al Haouz connaîtront des chutes de neige de 20 à 50 cm, ajoute le bulletin. 

En sus, des pluies (20-40 mm) sont prévues, vendredi et samedi, à Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Benslimane, Mohammedia, Mediouna, Berrechid, Casablanca, Nouaceur, Berrechid, Settat et Al Haouz, a précisé la même source. 
Durant la même période, des pluies oscillant entre 50 et 65 mm s’abattront, sur Azilal, Béni Mellal, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Fès, Sefrou, kénitra, M’diq-Fnideq, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Driouch et Khémisset, tandis que des précipitations (70-100 mm) auront lieu à Tétouan, Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Al Hoceima, Taounate et Taza.

Lire aussi | Baraka: les retenues d’eau à plus de 4 milliards de m3, soit une année d’eau potable

Des pluies (60-100 mm) intéresseront, dimanche et lundi, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Taounate, Al Hoceima, Taza, Kénitra, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Moulay Yacoub, Khénifra, Meknès, Khémisset, Ifrane, Sefrou, Sidi Kacem et Sidi Slimane, d’après la DGM.

En outre, de fortes rafales de vent (75-95 km/h) sont prévues, jeudi et vendredi, à Tanger-Assilah, Chefchaouen, Al Hoceima, M’diq-Fnideq, Tétouan, Fahs-Anjra, Figuig, Driouche, Guercif, Boulemane, Taza, Sefrou, Ifrane et Midelt, fait savoir le bulletin.
Vendredi et samedi, ces rafales de vent concerneront M’diq-Fnideq, Tanger-Assilah, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Al-Hoceima, Fahs-Anjra, Guercif, Figuig, Driouch, Nador, Sefrou, Ifrane, Boulemane, Taza, Kénitra, Azilal, Al Haouz, Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim, selon la DGM.

