Smeia : ventes record en 2025, cap sur l’innovation en 2026

Smeia a clôturé l’année 2025 avec des résultats de vente qualifiés d’historiques. L’importateur exclusif des marques BMW, MINI et BMW Motorrad au Maroc a ainsi renforcé sa présence sur le marché automobile national et entend poursuivre en 2026 une dynamique de croissance soutenue, portée par les performances de ses différentes marques.

Dans le détail, BMW s’est imposée au Maroc comme leader du segment automobile premium, avec 5 070 véhicules livrés, soit une progression des ventes de 14 % et une part de marché de 29 %, enregistrant pour la quatrième année consécutive un volume de ventes record. Une réussite qui s’explique, selon le staff de Smeia, par le succès de modèles emblématiques, dont la berline Série 5, le SUV X5 dans sa version hybride rechargeable et le SUV X3. L’année 2025 a également été marquée par le lancement de la Série 2 Gran Coupé et par la présentation en avant-première de la BMW iX3 Neue Klasse 100 % électrique, dotée d’une autonomie de belle facture de 800 km.

MINI : le renouveau de la gamme stimule les ventes

Du côté de MINI, la dynamique est tout aussi positive, souligne Smeia. À l’issue de l’exercice 2025, la marque a enregistré 264 unités vendues, soit une progression de 21,6 % par rapport à 2024. Cette croissance s’inscrit dans une année charnière, marquée par le renouvellement complet de la gamme : nouvelles Cooper 3 et 5 portes, Countryman revisité, et lancement du MINI Aceman, premier modèle 100 % électrique. Faut-il souligner que MINI propose désormais une offre complète couvrant toutes les motorisations, de l’essence au diesel en passant par l’électrique.

BMW Motorrad : nouveaux modèles, nouvelle dynamique

BMW Motorrad n’est pas en reste. En 2025, la marque a livré 618 motos, soit une hausse de 19,3 % par rapport à l’année précédente. Le succès des R1300 GS et R1300 GS Adventure, combiné au lancement de la F900 GS et à la présentation de la nouvelle R1300 RT, a largement contribué à cette performance.

Un réseau qui se renforce

Au-delà des ventes, Smeia poursuit le développement de son réseau premium. La succursale de Tanger a été la première à adopter les nouveaux standards «Retail Next», qui redéfinissent les espaces de présentation et renforcent l’intégration des outils digitaux dans l’expérience client. Cette dynamique se prolongera avec l’ouverture, prévue fin 2026, d’une deuxième succursale à Casablanca (Bouskoura), suivie en 2027 par une implantation à Marrakech.

Smeia accélère en 2026

Forte de ses résultats, Smeia aborde 2026 avec confiance. Selon le staff, l’année sera marquée par l’arrivée de nouveaux modèles BMW développés sur la plateforme Neue Klasse, qui incarne l’avenir de la marque avec une architecture technologique dédiée et une digitalisation avancée. Premier modèle de cette nouvelle génération, le BMW iX3 a d’ailleurs été dévoilée en avant-première lors du Festival International du Film de Marrakech en décembre 2025. Parallèlement, BMW et MINI franchissent une nouvelle étape au Maroc avec la généralisation des services de connectivité «ConnectedDrive» et «MINI Connected», offrant aux clients des fonctionnalités avancées et des services à distance.