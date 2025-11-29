La BMW iX3 s’expose en avant-première au Maroc [Vidéo]

Après une présentation remarquée à l’IAA Mobility de Munich en septembre 2025, la nouvelle BMW iX3 a été dévoilée le 25 novembre dernier à Casablanca par Smeia, l’importateur exclusif de la marque à l’hélice au Maroc. Elle est actuellement exposée au Festival International du Film de Marrakech, dont BMW est le partenaire mobilité officiel depuis dix ans.

Première représentante de la «Neue Klasse», la BMW iX3 incarne les avancées majeures de la marque en matière de design, de technologie et de durabilité. Toute électrique, elle intègre la technologie BMW eDrive de 6e génération, offrant jusqu’à 805 km d’autonomie, assortie d’une recharge ultra-rapide de 400 kW. Son design repensé, son architecture électronique entièrement nouvelle et son interface digitale «BMW Panoramic iDrive» posent de nouveaux standards en matière d’innovation et d’expérience utilisateur.

Avec ses dimensions de 4,78 m de long, 1,90 m de large et 1,64 m de haut, la BMW iX3 reprend les codes iconiques des modèles BMW X, enrichis de lignes joliment crayonées et d’un travail aérodynamique permettant d’atteindre un Cx de bonne facture de 0,24. La finition M Sport accentue son allure dynamique grâce à des éléments extérieurs en noir brillant. Le pack «BMW Iconic Glow» propose une mise en scène lumineuse et sonore, avec des ambiances personnalisées et une séquence d’accueil animée dès l’approche du conducteur.

L’intérieur se distingue par un design épuré et une expérience numérique immersive. Conçu pour les architectures 100 % électriques, il offre un espace généreux pour cinq passagers. Dans le détail, la planche de bord flottante, les matériaux raffinés et l’éclairage d’ambiance créent une atmosphère accueillante. La luminosité est renforcée par de larges surfaces vitrées et un toit panoramique en option. Le cockpit intègre la nouvelle interface «BMW Panoramic iDrive», basée sur le «BMW Operating System X», combinant affichages, ergonomie intuitive et personnalisation via les «My Modes».

Des sons spécifiques, développés pour la «Neue Klasse», enrichissent l’expérience de conduite. Par ailleurs, les sièges, élégants et minimalistes, associent confort et sportivité, tandis que la banquette arrière inspirée d’un sofa assure un confort homogène. Le volume de chargement évolue de 520 à 1 750 litres grâce à la banquette arrière rabattable, complété par un compartiment additionnel de 58 litres sous le capot. Un crochet d’attelage électrique escamotable est également disponible, renforçant la polyvalence du modèle.

Mécaniquement, la BMW iX3 50 xDrive est animée par deux moteurs électriques délivrant 469 chevaux et 645 Nm, permettant un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et une vitesse maximale de 210 km/h. Sa transmission intégrale associe un moteur synchrone optimisé à l’arrière et un moteur asynchrone compact à l’avant, garantissant rendement élevé et performance. Côté recharge, elle peut récupérer jusqu’à 372 km d’autonomie en dix minutes sur une borne rapide 800V, et passer de 10 à 80 % en 21 minutes.

Elle accepte également la recharge sur bornes 400V DC, ainsi qu’en courant alternatif à 11 kW de série ou 22 kW en option. Les fonctions de charge bidirectionnelle permettent d’utiliser le véhicule comme source d’énergie, via la fonction V2L pour alimenter des appareils électriques ou V2H pour stocker l’énergie produite par des panneaux photovoltaïques domestiques.

La nouvelle BMW iX3 sera disponible au Maroc à partir d’avril-mai 2026, avec ouverture des commandes dès le 26 novembre 2025. Deux finitions sont proposées, à savoir l’iX3 à 765 000 DH et l’iX3 M Sport tarifée à 852 000 DH. A noter que dans le cadre de cette offre de lancement, une borne de recharge de 22 kW est offerte à l’achat.