Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
FIFM: démarrage en beauté de la 22e édition
Casablanca-Settat: la SRM inaugure une agence en milieu rural à Benslimane [Vidéo]
Un avant-goût de la doctrine économique de Schumpeter…
Managem annonce des résultats en progression à fin septembre
DARI célèbre la passion du football avec son édition collector “Champions Pasta”
Congrès Mondial de l’Eau: la sécurité hydrique en toile de fond [Vidéo]
Challenge N°992 • Du 28 novembre au 4 décembre 2025
L’ONCF prévoit un chiffre d’affaires dépassant 5 MMDH en 2025
Réforme électorale: un nouveau rendez-vous démocratique à ne pas manquer
Tunnel Maroc-Espagne: le futur corridor Afrique-Europe techniquement faisable
Home CinémaFIFM: démarrage en beauté de la 22e édition
Cinéma

FIFM: démarrage en beauté de la 22e édition

by Challenge
written by Challenge
Le Jury de la 22e édition du FIFM

La 22e édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM) a débuté vendredi soir au Palais des Congrès, avec le traditionnel défilé sur tapis rouge des invités de marque et des grandes figures du cinéma marocain et international, suivi de la cérémonie d’ouverture officielle.

Le coup d’envoi de cette prestigieuse manifestation artistique, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a enregistré la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et d’éminentes personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias.

Dans une ambiance vibrante et conviviale, le public a accueilli chaleureusement les membre du Jury de la compétition officielle, présidé par le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho, qui ont déclaré ouverte la nouvelle édition.

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho

A cette occasion, Bong Joon Ho, lauréat d’un Oscar et d’une Palme d’Or, a mis en avant le riche parcours accumulé par le Festival, une manifestation culturelle d’envergure qui déborde d’une énergie exceptionnelle et qui a accueilli, depuis sa création, des expériences variées.

Le réalisateur de renommée mondiale a aussi exprimé sa joie de faire partie de l’histoire riche de ce Festival, mettant en avant sa grande contribution à la scène cinématographique mondiale au fil de ses éditions, tout en offrant la possibilité de découvrir des créations marocaines authentiques.

Youssra remettant l’Etoile d’Or à Hussein Fahmi

Moment fort de la cérémonie d’ouverture, le public était au rendez-vous avec un vibrant hommage à la figure emblématique du cinéma égyptien et arabe, l’acteur, réalisateur et producteur Hussein Fahmi, qui a reçu l’Etoile d’Or des mains de sa compatriote, la star Youssra.

Lors de cette édition, qui se poursuit jusqu’au 6 décembre, treize longs métrages de différents pays et diverses expressions artistiques sont en lice pour décrocher l’Étoile d’Or dans le cadre de la compétition officielle.

La star mondiale Jodie Foster

Le programme « Conversations », un moment très attendu tant par les professionnels que par les cinéphiles, réunit, cette année, des personnalités parmi les plus inspirantes du cinéma mondial, notamment Bong Joon Ho, le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Guillermo Del Toro, le réalisateur et scénariste australien Andrew Dominik et l’acteur, réalisateur et producteur américain Laurence Fishburne.

En plus de Hussein Fahmi, le Festival International du Film de Marrakech rend un vibrant hommage à de grandes figures du cinéma, des artistes venus d’horizons différents, qui incarnent chacun à leur manière la force universelle du cinéma: Jodie Foster, Guillermo del Toro et Raouya.

L’actrice marocaine Raouya (2e à droite) qui recevra un hommage à Marrakech

Vous aimerez aussi

FIFM 2025: Marrakech embrasse tous les cinémas

Megarama lance le premier Festival du Film pour Enfants au Maroc

Décès de l’acteur marocain Mohamed Choubi

Marjane Group et Pathé s’allient pour développer un réseau de cinémas au Maroc

Gladiator II derrière le jackpot des productions étrangères tournées au Maroc