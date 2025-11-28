FIFM: démarrage en beauté de la 22e édition

La 22e édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM) a débuté vendredi soir au Palais des Congrès, avec le traditionnel défilé sur tapis rouge des invités de marque et des grandes figures du cinéma marocain et international, suivi de la cérémonie d’ouverture officielle.

Le coup d’envoi de cette prestigieuse manifestation artistique, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a enregistré la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et d’éminentes personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias.

Dans une ambiance vibrante et conviviale, le public a accueilli chaleureusement les membre du Jury de la compétition officielle, présidé par le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho, qui ont déclaré ouverte la nouvelle édition.

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho

A cette occasion, Bong Joon Ho, lauréat d’un Oscar et d’une Palme d’Or, a mis en avant le riche parcours accumulé par le Festival, une manifestation culturelle d’envergure qui déborde d’une énergie exceptionnelle et qui a accueilli, depuis sa création, des expériences variées.

Le réalisateur de renommée mondiale a aussi exprimé sa joie de faire partie de l’histoire riche de ce Festival, mettant en avant sa grande contribution à la scène cinématographique mondiale au fil de ses éditions, tout en offrant la possibilité de découvrir des créations marocaines authentiques.

Youssra remettant l’Etoile d’Or à Hussein Fahmi

Moment fort de la cérémonie d’ouverture, le public était au rendez-vous avec un vibrant hommage à la figure emblématique du cinéma égyptien et arabe, l’acteur, réalisateur et producteur Hussein Fahmi, qui a reçu l’Etoile d’Or des mains de sa compatriote, la star Youssra.

Lors de cette édition, qui se poursuit jusqu’au 6 décembre, treize longs métrages de différents pays et diverses expressions artistiques sont en lice pour décrocher l’Étoile d’Or dans le cadre de la compétition officielle.

La star mondiale Jodie Foster

Le programme « Conversations », un moment très attendu tant par les professionnels que par les cinéphiles, réunit, cette année, des personnalités parmi les plus inspirantes du cinéma mondial, notamment Bong Joon Ho, le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Guillermo Del Toro, le réalisateur et scénariste australien Andrew Dominik et l’acteur, réalisateur et producteur américain Laurence Fishburne.

En plus de Hussein Fahmi, le Festival International du Film de Marrakech rend un vibrant hommage à de grandes figures du cinéma, des artistes venus d’horizons différents, qui incarnent chacun à leur manière la force universelle du cinéma: Jodie Foster, Guillermo del Toro et Raouya.

L’actrice marocaine Raouya (2e à droite) qui recevra un hommage à Marrakech