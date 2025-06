Megarama lance le premier Festival du Film pour Enfants au Maroc

Megarama annonce le lancement de la première édition du Festival du Film pour Enfants, un événement inédit entièrement dédié au jeune public et aux familles.

Organisé les 28 et 29 juin 2025 dans l’ensemble de ses complexes à travers le Royaume, ce festival se veut un rendez-vous cinématographique festif, accessible et rassembleur.

Dans une volonté de démocratiser l’accès au cinéma, Megarama propose un tarif unique de 25 dirhams pour toutes les séances programmées durant le week-end du festival. Une initiative qui vise à offrir à un large public l’opportunité de (re)découvrir la magie du grand écran à un prix symbolique, dans un environnement adapté aux enfants.

La programmation complète sera révélée prochainement, mais Megarama promet une sélection riche et divertissante de films pour enfants, allant des classiques du cinéma jeunesse aux succès récents, avec un accent mis sur des œuvres de qualité, porteuses de valeurs éducatives et créatives.

Au-delà des projections, les complexes Megarama se transformeront en espaces ludiques et festifs, avec des ateliers créatifs, des animations, des jeux et des surprises spécialement conçus pour les enfants. Les halls des cinémas accueilleront ces activités tout au long du week-end, dans une ambiance conviviale. Des cadeaux seront également distribués aux jeunes participants et à leurs accompagnateurs.