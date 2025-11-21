FIFM 2025: Marrakech embrasse tous les cinémas

La programmation vient d’être dévoilée et confirme la signature du Festival International du Film de Marrakech : une voix claire pour la diversité. Du 28 novembre au 6 décembre 2025, films et invités des cinq continents se retrouveront. Ici, tous les cinémas se croisent et la jeune création reste au cœur : les œuvres en compétition sont, rappelons-le, des premiers et deuxièmes longs métrages. Une invitation à découvrir des auteurs qui renouvellent l’émotion.

La rencontre de grandes personnalités internationales

Cette 22e édition sera placée sous le regard de Bong Joon Ho, président du jury. Le cinéaste sud-coréen, qui a fait sensation avec Parasite, vient décerner l’Étoile d’or à l’un des 14 films en lice. Sa présence présage un jury stimulant dont la composition ne devrait pas tarder à être dévoilée, promesse de débats exigeants et de choix audacieux, à l’image d’un festival qui pense le cinéma autant qu’il le célèbre.

Bong Joon Ho

Côté hommages, quatre noms règnent en haut de l’affiche. Jodie Foster, actrice et réalisatrice doublement oscarisée, qui incarne une trajectoire où liberté et exigence se répondent, viendra présenter son dernier film « Vie Privée ». Guillermo del Toro, maître du fantastique aux trois Oscars, dévoilera Frankenstein, nouvelle variation humaniste sur le mythe. Raouya, présence majeure du cinéma marocain, symbolise une mémoire vive faite de dignité, de tendresse et de transmission, se verra également décerner une Étoile d’Or, tout comme Hussein Fahmy, icône du cinéma égyptien, acteur-réalisateur-producteur, qui résume cinq décennies d’élégance populaire et de modernité arabe.

La fête de tous les cinémas

Pour les amoureux du 7e art, la fête sera totale. La sélection 2025 réunit 82 films issus de 31 pays, dont 8 premières mondiales ou internationales, 14 candidats aux Oscars et 9 titres passés par les Ateliers de l’Atlas. Outre la Compétition officielle, les spectateurs retrouveront les Séances de Gala – de l’ouverture avec Dead Man’s Wire de Gus Van Sant à la clôture avec Palestine 36 d’Annemarie Jacir –, la section Horizons, le 11e Continent, le Panorama du cinéma marocain, et un programme Jeune Public & Famille. Une pluralité de récits intimes, politiques, historiques, fantastiques, pour une programmation pensée autant pour les cinéastes confirmés que pour les cinéastes en herbe.

Jodie Foster

Le cinéma de demain s’écrit à Marrakech

Au-delà de la vitrine, Marrakech agit pour l’écosystème. Les Ateliers de l’Atlas, créés en 2018, soutiennent la conception et la postproduction de projets marocains, arabes et africains et ont fait émerger des signatures. En 2025, l’élan franchit un cap avec Atlas Programs, bannière qui regroupe désormais les actions professionnelles : les Ateliers de l’Atlas (cœur historique), Atlas Station (montée en compétences des producteurs et, désormais, accompagnement de courts métrages), Atlas Press (formation à la critique) et, pilier clé, Atlas Distribution, qui favorise la circulation des œuvres.

Nouveauté majeure : les Atlas Distribution Meetings, quatre jours de rencontres réunissant à Marrakech des distributeurs d’Afrique, du monde arabe et d’Europe pour découvrir des films et des œuvres en postproduction des Ateliers. Parrainée par Cristian Mungiu, l’édition 2025 se tient du 30 novembre au 4 décembre avec des projets d’Afrique et du Moyen-Orient, en développement ou en fin de montage. Objectif : renforcer chaque maillon de la chaîne, de l’écriture à la diffusion, et donner plus de voix aux cinémas de la région.

Guillermo del Toro

Marrakech rappelle ainsi sa vocation : faire dialoguer le monde par le cinéma, encourager l’audace et transmettre aux plus jeunes le goût des images. À vos agendas : du 28 novembre au 6 décembre 2025, le FIFM promet une édition généreuse, ouverte sur les cinq continents et portée par l’énergie des talents émergents. Rendez-vous dans les salles !

Raouya