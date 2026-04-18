Fortune Maroc renforce ses capacités industrielles à Casablanca

Avec un investissement global de 220 millions de dirhams, Fortune Maroc a franchi une étape décisive dans son développement industriel. L’entreprise a procédé récemment à l’installation de nouvelles lignes de fabrication dédiées aux biscuits, chocolats et produits de confiserie, renforçant ainsi ses capacités de production et sa présence sur le marché agroalimentaire national.

Concrètement, ce projet a permis la création de plus de 300 emplois directs, portant l’effectif total de l’entreprise à plus de 600 collaborateurs. Au-delà de son impact économique, cette initiative contribue à la consolidation du tissu industriel marocain et à la dynamique socio-économique locale.

Lors de l’inauguration, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a salué le caractère exemplaire de cette trajectoire. Il a mis en avant la transformation progressive de Fortune Maroc, passée de la distribution à une industrialisation compétitive, et a qualifié cette réussite de «grande fierté», en soulignant la contribution d’un investisseur aux attaches marocaines au développement productif du Royaume. Le ministre a également rappelé que ce projet s’inscrit dans la vision Royale consacrant l’avènement d’une «nouvelle ère industrielle».

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De son côté, Osama Isam Wasef Jaber, directeur de Fortune Maroc, a retracé l’évolution de l’entreprise, initialement tournée vers l’importation et la distribution de produits agroalimentaires. Le virage industriel engagé au Maroc s’est matérialisé par la mise en place d’unités de production à Casablanca, permettant de diversifier l’offre vers les biscuits, chocolats, gaufrettes et snacks salés. Cette stratégie vise à maîtriser la chaîne de valeur et à améliorer la compétitivité.

M. Jaber a précisé par ailleurs que l’investissement de 220 MDH s’accompagne d’un nouveau programme de près de 70 MDH, destiné à renforcer davantage les capacités de production et à soutenir le développement de l’entreprise sur les marchés national et international.