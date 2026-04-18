Toyota introduit son premier SUV 100 % électrique au Maroc

Toyota Maroc a annoncé le lancement officiel du bZ4X, son premier SUV entièrement électrique, sur le marché marocain en 2026. Un modèle qui marque une étape importante dans la stratégie de la marque, qui entend accélérer la transition vers une mobilité durable dans le Royaume, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs.

Positionné dans le segment C, le bZ4X est proposé dans une seule version au lancement : traction avant, équipée d’une batterie lithium-ion haute capacité de 73 kWh. Avec une autonomie annoncée de 525 km selon le cycle WLTP, ce SUV cible principalement une clientèle urbaine et périurbaine.

Sur le plan esthétique, ce SUV adopte le design «Hammerhead», caractérisé par une signature lumineuse LED à l’avant et à l’arrière. Les jantes alliage 20 pouces, le toit panoramique fixe et les vitres surteintées renforcent son allure moderne et dynamique. À l’intérieur, l’habitacle met en avant la technologie et le confort : écran tactile multimédia de 14 pouces, combiné numérique de 7 pouces, sièges électriques chauffants et ventilés, sellerie PureTex, ainsi qu’un système audio JBL à neuf haut-parleurs.

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La plateforme eTNGA, spécialement conçue pour les véhicules électriques estampillés Toyota, est censée conférer au bZ4X une rigidité accrue et un centre de gravité bas, garantissant une tenue de route précise, dixit le constructeur japonnais. L’empattement de 2 850 mm, supérieur à celui du RAV4, offre un espace appréciable pour les passagers et le coffre qui cube jusqu’à 452 litres. A noter que les batteries, protégées par des renforts en aluminium, assurent une meilleure résistance aux chocs latéraux, un atout sur les routes marocaines, précise le communiqué de l’importateur de la marque.

Côté motorisation, ce SUV est doté d’un moteur synchrone à aimant permanent développant 224 chevaux et un couple de 269 Nm. La recharge rapide en courant continu (DC) de 150 kW permet de passer de 10 à 80 % en 28 minutes, tandis que la recharge en courant alternatif (AC) de 22 kW nécessite environ 3,5 heures.

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En matière de sécurité, le bZ4X bénéficie du pack Toyota «Safety Sense 3.0», incluant notamment le système de pré-collision, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne, ainsi que des caméras panoramiques 360°. Comptez 529 900 DH pour repartir au volant du bZ4X.