BAIC renforce sa présence à Casablanca

BAIC, qui poursuit sa stratégie de développement dans le Royaume, vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau showroom au cœur de Casablanca. Situé sur le boulevard Al Massira Al Khadra, cet espace consolide le maillage territorial de la marque chinoise, déjà implantée à Casablanca, Marrakech, Agadir, Kénitra et Oujda.

Déployé par Comicom, filiale du groupe Safari, l’espace couvre une surface totale de 284 m². Conçu comme un lieu de rencontre entre la marque et ses clients, il propose une expérience immersive et conviviale, selon l’importateur. Les visiteurs peuvent y découvrir plusieurs modèles phares de la gamme, dont le BJ30e hybride, le X35, le X55, le X7 et la berline U5 Plus. L’importateur souligne également qu’un espace d’accueil chaleureux et des véhicules d’essai sont mis à disposition, permettant aux clients de tester directement les performances et le confort des modèles.

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Selon la marque, l’ouverture de ce showroom s’accompagne d’offres exclusives destinées à célébrer cette nouvelle adresse. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de BAIC Maroc, qui prévoit de nouvelles implantations dans d’autres villes du Royaume. L’objectif est clair : renforcer la proximité avec les clients et faciliter l’accès aux solutions de mobilité modernes proposées par la marque.

«Cette nouvelle implantation illustre notre ambition d’offrir à nos clients une proximité réelle et un service à la hauteur des standards de la marque BAIC», s’est exprimé Youssef Bennani. Et le directeur général adjoint de Comicom d’ajouter : «le showroom Al Massira symbolise une étape clé dans notre stratégie de développement au Maroc».