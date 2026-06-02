Laila El Andaloussi: «La facturation électronique constitue un levier majeur de modernisation économique»

Prévue pour 2026, la facturation électronique marque une transformation profonde des pratiques fiscales et comptables au Maroc. Pour Laila El Andaloussi, expert-comptable et dirigeante d’ABS Consulting, cette réforme ne se limite pas à la dématérialisation des factures, mais impose une refonte des organisations, des systèmes d’information et de la gouvernance des données. Validation en temps réel, traçabilité intégrale et standard UBL redéfinissent le rôle des entreprises face à l’administration fiscale.

Challenge : La facturation électronique sera déployée courant 2026 au Maroc et s’annonce comme une transformation majeure des pratiques fiscales et comptables des entreprises. Dans ce contexte de bascule vers un système entièrement structuré et validé en temps réel par l’administration fiscale, comment les entreprises doivent-elles s’adapter concrètement à ce changement de paradigme, notamment dans la gestion de leurs flux de facturation ?

Laila El Andaloussi : La mise en place de la facturation électronique au Maroc à partir de 2026 constitue une réforme structurante qui obligera les entreprises à repenser en profondeur leur organisation administrative, comptable et technologique.

Il ne s’agira plus simplement de produire une facture sous format numérique, mais d’intégrer un nouveau mode de fonctionnement basé sur des échanges de données standardisés, automatisés et interconnectés avec l’administration fiscale.

Dans ce contexte, les entreprises devront engager dès maintenant un travail de préparation portant notamment sur la cartographie de leurs flux de facturation, l’évaluation de leurs systèmes d’information et la fiabilisation des données utilisées dans les processus comptables et commerciaux. Les sociétés fonctionnant encore avec des outils fragmentés, des validations manuelles ou des procédures peu formalisées devront accélérer leur transformation digitale afin d’assurer la continuité et la conformité de leurs opérations.

Lire aussi | Facturation électronique: les entreprises face à la grande bascule

Cette réforme impliquera également une montée en compétence des équipes financières, comptables et informatiques. La gestion de la facture deviendra davantage un sujet de gouvernance des données et de pilotage des flux qu’un simple traitement administratif. Les entreprises devront donc renforcer la coordination entre les directions financières, les DSI, les équipes commerciales et les fonctions de contrôle interne.

Challenge : Alors que la réforme repose sur un modèle de validation préalable par la DGI, faisant de l’administration un acteur central du circuit de facturation, en quoi ce dispositif de “clearance” modifie-t-il en profondeur les processus internes des entreprises, de l’émission à l’encaissement des

factures ?

L.E.A. : Le modèle de « clearance » retenu par le Maroc transforme profondément la logique traditionnelle de facturation. Jusqu’à présent, la facture était principalement un document commercial et comptable émis sous la responsabilité de l’entreprise, avec un contrôle fiscal intervenant a posteriori. Désormais, avec la validation préalable par la DGI, la facture devient un flux fiscal contrôlé en temps réel avant même sa transmission au client.

Cette évolution impacte l’ensemble de la chaîne de gestion, depuis la création de la facture jusqu’à son encaissement et son archivage. Les entreprises devront sécuriser la qualité des données à la source, automatiser les contrôles internes et réduire considérablement les interventions manuelles susceptibles de générer des anomalies ou des rejets. Une erreur sur l’identification fiscale du client, le traitement de la TVA ou le format des données pourra désormais bloquer immédiatement l’émission de la facture.

Lire aussi | Facturation électronique: une transition sans coût pour les TPME

Le dispositif impose également une refonte des systèmes d’information. Les ERP, logiciels comptables et plateformes commerciales devront être interconnectés avec le système de la DGI afin de permettre des échanges instantanés et conformes aux standards techniques retenus. Cette réforme renforcera donc le rôle stratégique des directions financières et des DSI dans le pilotage des flux de facturation.

Par ailleurs, la facturation électronique sous modèle de clearance aura des effets directs sur la gestion de trésorerie et le suivi du recouvrement en permettant une meilleure traçabilité des créances, une réduction des litiges liés aux factures et une plus grande transparence des délais de paiement.

Challenge : Dans un système où la facture électronique ne peut exister qu’au format structuré UBL, signé et validé en temps réel, comment expliquer que certains dirigeants puissent encore croire qu’un simple PDF envoyé par email suffira, et quels risques concrets les entreprises encourent-elles en cas de non-conformité ?

L.E.A. : Le format UBL, la signature électronique et la validation en temps réel par la DGI constituent des éléments essentiels de leur validité juridique et fiscale. Un PDF, même transmis électroniquement, ne répond pas à lui seul aux exigences de cette réforme s’il n’est pas généré à partir d’un flux structuré conforme et validé par la plateforme de la DGI. Certaines entreprises perçoivent encore la facturation électronique comme une simple dématérialisation documentaire, alors qu’il s’agit en réalité d’une transformation complète des mécanismes de contrôle fiscal et de traçabilité des opérations.

Les risques de non-conformité, en effet, sont réels. Une facture non validée ou émise hors du système pourra être considérée comme irrégulière sur le plan fiscal, avec des conséquences potentielles en matière de rejet de déductibilité des charges, de remise en cause du droit à récupération de TVA, de redressements fiscaux, voire de sanctions et pénalités. À cela pourraient s’ajouter des risques opérationnels majeurs, notamment le blocage des flux commerciaux, des retards d’encaissement, des litiges clients et des perturbations des processus comptables, etc.

Lire aussi | Fiscalité digitale: l’email déclaré devient une notification juridique opposable

Cette réforme impose donc un changement culturel profond au sein des entreprises, portée par les dirigeants.

Challenge : Avec la traçabilité intégrale des échanges et la sécurisation des données fiscales, la réforme est présentée comme un levier de transparence et de fluidification des transactions : dans quelle mesure peut-elle réellement améliorer la gestion de la TVA, réduire les délais de paiement et faciliter l’accès des entreprises au financement ?

L.E.A. : La facturation électronique constitue effectivement un levier majeur de modernisation économique et financière, bien au-delà de la seule dimension fiscale. Grâce à la traçabilité intégrale des flux et à la transmission en temps réel des données à l’administration, elle permettra une amélioration significative de la fiabilité des déclarations de TVA et de la sécurisation des droits à déduction. Les incohérences, doublons, omissions ou factures fictives pourront être détectées beaucoup plus rapidement.

Cette réforme peut également avoir un impact très positif sur les délais de paiement. Dans un système où les factures sont horodatées, validées et tracées électroniquement, les contestations liées à la réception, à la date d’émission ou à l’authenticité des documents devraient fortement diminuer.

Par ailleurs, les banques disposeront de flux plus sécurisés, traçables et exploitables pour analyser l’activité réelle des entreprises et leur chiffre d’affaires. Cela pourrait faciliter, à terme, l’accès au crédit pour les PME disposant d’un historique fiscal et commercial transparent.

Lire aussi | Idrissi Kaitouni: la réforme fiscale atteint «un stade de maturité»

Enfin, et c’est extrêmement important, cette réforme contribuera progressivement à structurer davantage l’économie formelle et à renforcer la confiance dans les échanges économiques.

Challenge : Enfin, dans un environnement où chaque facture est enregistrée, validée et historisée par l’administration fiscale, quelles formes de contournement ou de “triche” pourraient encore subsister, et comment les entreprises comme les pouvoirs publics peuvent-ils anticiper et limiter ces risques dans un système aussi structuré ?

L.E.A. : Cette réforme représente une avancée majeure dans la lutte contre la fraude et l’informel, mais aucun système, même très structuré, ne peut éliminer totalement les risques de contournement. Les pratiques frauduleuses pourraient évoluer vers des mécanismes plus sophistiqués, notamment à travers des opérations réalisées hors système, des circuits parallèles de paiement, des sociétés écrans, des manipulations de bases de données en amont ou encore des facturations fictives adossées à des opérations économiquement peu substantielles.

Dans ce contexte, les entreprises devront renforcer considérablement leurs dispositifs de contrôle interne, de gouvernance des données et de cybersécurité. La conformité ne relèvera plus uniquement des directions comptables, mais impliquera également les fonctions IT, audit interne, contrôle de gestion et conformité. La sécurisation des accès aux systèmes, la traçabilité des modifications et la fiabilité des référentiels clients et fournisseurs deviendront des enjeux centraux.