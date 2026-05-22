Pacte TPME: 8 leviers pour changer d’échelle

Transformation, qualité, décarbonation, croissance, restructuration ou transmission… Avec le Pacte TPME, Maroc PME déploie un dispositif inédit articulé autour de huit programmes complémentaires pour répondre, avec précision, aux besoins des entreprises marocaines. L’ambition est claire : accompagner 4.000 TPME d’ici 2030 et accélérer leur montée en compétitivité, de la survie à l’excellence. Pact’Performance, Pact’Qualité, Pact’Décarbonation/Eau, Pact’Scale Up, Pact’Restructuration, Pact’Transmission, Pact’Gestion et Pact’Organisation constituent désormais la boîte à outils d’une nouvelle politique d’accompagnement pensée pour toutes les étapes de la vie de l’entreprise. Un arsenal d’offres ciblées pour transformer les TPME en véritables moteurs de croissance durable. Découvrez les 8 leviers du Pacte TPME.

Pact‘Performance : le turbo des TPME

Ce dispositif «Pact’Performance» est pensé par Maroc PME comme un véritable accélérateur de transformation. Objectif : aider les TPME à franchir un cap décisif dans leur développement, qu’il s’agisse d’un projet d’investissement, d’une montée en gamme, d’une modernisation industrielle ou d’une expansion vers de nouveaux marchés.

Ce programme cible les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de DH, y compris les coopératives de transformation, les groupements d’entreprises et même les projets d’amorçage de moins d’un an. L’ambition est claire : renforcer la compétitivité des TPME marocaines dans un environnement économique marqué par l’intensification de la concurrence, la digitalisation accélérée et l’émergence de l’intelligence artificielle.

Le dispositif propose un accompagnement sur mesure couvrant plusieurs dimensions stratégiques : montage de projets d’investissement, coaching financier pour faciliter l’accès au financement, amélioration de la productivité, optimisation des coûts, développement commercial ou encore transformation digitale 4.0. Pact’Performance intègre également un important volet consacré à l’intelligence artificielle, avec des formations dédiées, des autodiagnostics pour mesurer la maturité des entreprises et des plans d’intégration IA adaptés aux besoins de chaque structure.

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L’objectif est d’aider les TPME à exploiter leurs données pour créer de la valeur et améliorer leur efficacité opérationnelle. Maroc PME prend en charge jusqu’à 80% du coût des actions de conseil et d’expertise technique, dans la limite de 1 million de DH par bénéficiaire.

À travers ce dispositif, l’Agence veut faire émerger une nouvelle génération de TPME plus productives, plus innovantes et mieux armées pour intégrer les chaînes de valeur nationales et internationales, tout en contribuant à la préservation de l’emploi.

Pact’Qualité : le passeport des TPME

Dans un contexte où les marchés imposent des standards toujours plus exigeants, Maroc PME lance Pact’Qualité, un dispositif conçu pour aider les TPME marocaines à franchir le cap de la certification et de la labellisation. L’enjeu est stratégique : permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés, de renforcer leur crédibilité et de gagner en compétitivité, notamment à l’export.

Cette offre d’accompagnement cible les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de DH, qu’il s’agisse de PME industrielles, de coopératives de transformation, de groupements d’entreprises ou encore de projets en phase d’amorçage. Le dispositif couvre l’ensemble du processus de mise en conformité, depuis le diagnostic initial jusqu’au suivi post-certification.

Concrètement, Pact’Qualité propose une évaluation détaillée des produits, services ou systèmes de management afin de mesurer leur niveau de conformité par rapport aux référentiels et normes exigés par les marchés cibles. L’accompagnement inclut ensuite l’appui à la mise en conformité, l’élaboration des procédures et documents nécessaires, ainsi que la formation des équipes aux exigences normatives.

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Le programme prévoit également la réalisation d’audits à blanc pour préparer les entreprises aux contrôles officiels de certification, avec l’identification des écarts et des actions correctives à mettre en œuvre. Un suivi post-certification est aussi assuré afin de garantir le maintien des standards et d’anticiper les audits de renouvellement.

Pour lever les freins financiers, Maroc PME prend en charge jusqu’à 80% du coût des prestations de conseil et d’expertise technique, avec un plafond fixé à 400.000 DH par bénéficiaire.

À travers Pact’Qualité, l’Agence entend faire émerger des TPME mieux structurées, capables d’aligner leurs produits et process sur les standards internationaux, tout en améliorant durablement leur qualité et leur compétitivité.

Pact’Décarbonation/Eau : le virage vert des TPME

Face à la pression croissante des normes environnementales et à la raréfaction des ressources hydriques, Maroc PME lance Pact’Décarbonation/Eau, un dispositif destiné à accompagner les TPME marocaines dans leur transition écologique et énergétique. L’objectif est double : aider les entreprises à se conformer aux nouvelles exigences climatiques tout en améliorant leur compétitivité et leur efficacité industrielle.

Cette offre cible les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de DH, y compris les coopératives, groupements d’entreprises et projets en phase d’amorçage. Elle intervient dans un contexte où la décarbonation devient progressivement un passage obligé pour accéder à certains marchés internationaux et préserver sa place dans les chaînes de valeur mondiales.

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Le dispositif couvre un large éventail de besoins techniques. Il prévoit des diagnostics spécialisés en eau, énergie et environnement afin d’identifier les sources de consommation et les pistes d’optimisation. Les TPME pourront également bénéficier d’un accompagnement pour intégrer des systèmes digitaux de suivi des consommations énergétiques et hydriques, mettre en place des certifications environnementales ou encore réaliser leur bilan carbone et leur plan de décarbonation.

Pact’Décarbonation/Eau soutient aussi les projets d’optimisation des procédés industriels : recyclage des déchets, réutilisation des eaux de process, isolation thermique, stations de traitement ou substitution des ressources énergétiques. L’objectif est de réduire les coûts, limiter les pertes et améliorer l’efficacité opérationnelle.

Pour accélérer cette mutation, Maroc PME prend en charge jusqu’à 80% des coûts liés au conseil et à l’expertise technique, dans la limite de 1 million de DH par entreprise.

À travers ce programme, l’Agence veut faire émerger des TPME plus sobres, plus résilientes et mieux préparées aux nouvelles règles du commerce mondial, où performance économique et performance environnementale deviennent désormais indissociables.

Pact’Scale Up : les gazelles passent à la vitesse supérieure

Maroc PME veut faire émerger une nouvelle génération de champions nationaux. Avec Pact’Scale Up, l’Agence cible les TPME à fort potentiel, les fameuses “gazelles”, capables de changer d’échelle et de devenir de véritables locomotives économiques. Ce dispositif ambitionne d’accompagner les entreprises en forte croissance dans leur transformation structurelle afin de consolider leur trajectoire de développement et renforcer leur capacité à conquérir de nouveaux marchés.

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L’offre s’adresse aux entreprises marocaines réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de DH, y compris les coopératives, groupements et projets en phase d’amorçage. L’idée est d’identifier les acteurs les plus prometteurs et de leur fournir un accompagnement intensif, taillé sur mesure.

Le dispositif repose d’abord sur un diagnostic stratégique 360° permettant d’évaluer les forces, les faiblesses et les besoins réels de l’entreprise. Sur cette base, Maroc PME construit un plan d’accélération personnalisé mobilisant à la fois ses propres ressources et un vaste réseau de partenaires techniques et financiers.

Pact’Scale Up ouvre ainsi aux TPME l’accès à des expertises souvent difficiles à mobiliser seules : financement, innovation, technologies, talents, marchés ou accompagnement stratégique. L’objectif est d’aider ces entreprises à franchir un cap critique de leur croissance, à structurer leur organisation et à renforcer leur compétitivité dans des secteurs à fort potentiel.

Pour soutenir cette montée en puissance, Maroc PME prend en charge jusqu’à 80% du coût du diagnostic et de la mise en œuvre du plan d’accélération, avec un plafond fixé à 2 millions de DH par bénéficiaire.

À travers ce programme, l’Agence cherche à créer un vivier de PME capables de tirer l’économie nationale, de gagner en taille et de s’imposer durablement dans les chaînes de valeur nationales et internationales.

Pact’Restructuration : sauver les TPME avant la chute

Avec Pact’Restructuration, Maroc PME s’attaque à un angle longtemps resté sensible dans l’écosystème entrepreneurial marocain : celui des entreprises en difficulté. Dans un contexte marqué par les conséquences durables des crises successives, la hausse des coûts et les tensions de trésorerie, l’Agence déploie un dispositif destiné à éviter les défaillances en cascade et à préserver les emplois menacés.

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Cette offre cible les TPME disposant d’une viabilité économique avérée, mais confrontées à des difficultés pouvant fragiliser leur activité, leurs salariés ou même des chaînes de valeur entières. L’objectif est clair : intervenir avant qu’il ne soit trop tard afin d’éviter des fermetures qui pourraient avoir des répercussions économiques et sociales importantes dans les territoires.

Le dispositif repose sur un accompagnement personnalisé et sur mesure. La première étape consiste à formaliser un véritable plan de retournement ou de restructuration, permettant d’identifier les leviers de redressement et les mesures prioritaires à engager. Maroc PME accompagne ensuite l’entreprise dans le déploiement opérationnel de ce plan, avec des actions touchant aussi bien au repositionnement stratégique qu’à la restructuration financière.

Pact’Restructuration prévoit également un accompagnement pour rapprocher les entreprises de partenaires financiers ou industriels, à travers des opérations de partenariat, de joint-venture ou même de cession lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la continuité de l’activité.

Le programme s’adresse aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de DH, y compris les coopératives, groupements et projets en amorçage. Maroc PME prend en charge jusqu’à 90% du coût d’élaboration et de mise en œuvre du plan de restructuration, avec un plafond fixé à 2,4 millions de DH.

À travers ce dispositif, l’Agence veut préserver le capital économique des TPME viables, sauvegarder les emplois et éviter la disparition de savoir-faire stratégiques pour l’économie nationale.

Pact’Transmission : préparer l’après-patron

La transmission des entreprises familiales reste l’un des maillons fragiles du tissu économique marocain. Entre enjeux de gouvernance, tensions familiales, questions fiscales ou absence de préparation, de nombreuses TPME peinent à assurer leur continuité au moment du passage de relais. Avec Pact’Transmission, Maroc PME veut transformer cette étape critique en véritable levier de stabilité et de pérennité.

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Ce nouveau dispositif a pour ambition d’accompagner les dirigeants, cédants et repreneurs tout au long du processus de transmission afin d’éviter les ruptures d’activité et préserver les emplois. L’enjeu est majeur dans une économie où les entreprises familiales représentent l’essentiel du tissu entrepreneurial.

L’offre repose sur une approche structurée et progressive. Elle débute par un diagnostic approfondi destiné à évaluer la situation globale de l’entreprise et à identifier les principaux défis liés à la transmission : organisation, gouvernance, aspects juridiques, fiscaux, humains ou encore financiers. Sur cette base, un accompagnement personnalisé est mis en place avec l’intervention d’experts spécialisés adaptés aux besoins de chaque entreprise.

Le dispositif prévoit également la mobilisation d’un écosystème de partenaires publics et privés afin d’offrir aux TPME une solution intégrée couvrant l’ensemble des problématiques liées à la transmission. L’objectif est de sécuriser cette phase sensible et de renforcer la confiance entre les différentes parties prenantes.

Pact’Transmission s’adresse aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de DH, ainsi qu’aux coopératives, groupements et projets en amorçage. Maroc PME prend en charge jusqu’à 90% du coût de mise en œuvre du plan de transmission, avec un plafond fixé à 1 million de DH par bénéficiaire.

À travers cette initiative, l’Agence cherche à préserver la stabilité économique des TPME, assurer la continuité des activités et éviter la disparition d’entreprises parfois bâties sur plusieurs générations.

Pact’Gestion : remettre les TPME à niveau

Pour de nombreuses TPME marocaines, la compétitivité ne se joue plus uniquement sur le produit ou le prix, mais aussi sur la qualité de l’organisation interne, la maîtrise des processus et la capacité à intégrer les outils digitaux. C’est dans cette logique que Maroc PME déploie Pact’Gestion, un dispositif conçu pour renforcer les fondamentaux de gestion et améliorer durablement la performance opérationnelle des entreprises.

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Cette offre cible les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de DH, y compris les coopératives, les groupements d’entreprises et les projets en phase d’amorçage. L’objectif est d’aider les TPME à franchir un cap dans leur structuration managériale, organisationnelle et technologique afin de mieux répondre aux exigences du marché.

Le dispositif prévoit un accompagnement orienté vers la structuration des métiers et l’optimisation des performances. Concrètement, Maroc PME soutient les entreprises dans l’introduction de démarches d’amélioration continue, destinées à accroître leur efficacité opérationnelle et à rationaliser leurs processus internes.

Pact’Gestion met également l’accent sur la transformation digitale. Les TPME pourront bénéficier d’un appui pour intégrer de nouvelles technologies numériques permettant d’automatiser, structurer et fluidifier leurs activités. L’objectif est de renforcer leur maturité digitale et leur capacité à gagner en productivité.

Le programme vise aussi à accompagner l’émergence de TPME positionnées sur les nouvelles filières industrielles, afin de faciliter leur intégration dans les chaînes de valeur nationales. Maroc PME prend en charge jusqu’à 50% du coût de l’expertise technique mobilisée, avec un plafond fixé à 300.000 DH par bénéficiaire.

À travers Pact’Gestion, l’Agence entend faire évoluer les TPME vers des modèles plus structurés, plus performants et mieux préparés aux mutations industrielles et technologiques qui redessinent aujourd’hui les règles de la compétitivité.

Pact’Organisation : mettre les TPME aux standards

Face à des marchés de plus en plus exigeants, Maroc PME lance Pact’Organisation, un dispositif destiné à aider les TPME à renforcer leurs pratiques de gestion et à se mettre au niveau des nouveaux standards de compétitivité. L’objectif est d’accompagner les entreprises dans leur structuration organisationnelle afin d’améliorer leur performance, leur conformité réglementaire et leur accès aux marchés.

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Cette offre s’adresse aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de DH, y compris les coopératives, les groupements d’entreprises et les projets en phase d’amorçage. Elle repose sur un accompagnement collectif et structurant couvrant des problématiques transverses devenues incontournables pour les TPME.

Le dispositif prévoit notamment la mise à niveau des pratiques managériales ainsi que l’intégration des standards ESG liés à l’environnement, au social et à la gouvernance. Il inclut également l’amélioration des dispositifs qualité et HSE (hygiène, sécurité, environnement), devenus essentiels pour répondre aux exigences des donneurs d’ordre et des marchés internationaux.

Pact’Organisation intervient aussi sur les fonctions administratives et financières afin d’aider les TPME à mieux structurer leur gestion et renforcer leur pilotage. Le programme intègre par ailleurs un volet dédié au marketing digital et à l’intelligence artificielle, avec l’objectif de moderniser les pratiques de gestion et d’accélérer l’adoption des outils numériques.

À travers cette approche, Maroc PME veut permettre aux entreprises de gagner en professionnalisation, d’améliorer leur crédibilité et de renforcer leur capacité à intégrer les chaînes de valeur. L’Agence prend en charge jusqu’à 90% du coût de l’expertise technique mobilisée, avec un plafond fixé à 20.000 DH par bénéficiaire.

Avec Pact’Organisation, Maroc PME mise sur une montée en gamme des TPME marocaines, appelée à devenir un levier clé de leur compétitivité dans une économie de plus en plus régie par les standards de conformité et de performance.