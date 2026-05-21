Comment l’État entend accompagner 4000 TPME

L’État passe à la vitesse supérieure pour soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises. À travers le lancement du PACTE TPME, nouveau programme structurant porté par Maroc PME dans le cadre du plan ORBIT 2030, les pouvoirs publics ambitionnent d’accompagner 4.000 TPME d’ici 2030 et de contribuer à la création et à la préservation de plus de 54.000 emplois. Structuré autour de huit dispositifs couvrant la croissance, la compétitivité, la résilience et la restructuration, ce plan veut apporter des réponses concrètes aux difficultés et aux ambitions des entreprises marocaines, avec des financements pouvant atteindre 2,4 millions de DH par bénéficiaire.

Si l’État décide aujourd’hui de placer les TPME au centre de sa stratégie industrielle et économique, c’est parce qu’elles constituent le véritable socle du tissu productif national. Les très petites, petites et moyennes entreprises représentent plus de 98% des entreprises formelles au Maroc et jouent un rôle déterminant dans la dynamique économique du Royaume.

Au cours des six dernières années, elles ont contribué à hauteur de 85% à la création d’emplois, confirmant leur statut de principal moteur de l’insertion professionnelle et du développement territorial. Derrière ces chiffres se cache une réalité économique majeure : les TPME irriguent l’ensemble des régions, structurent les chaînes de sous-traitance, alimentent les écosystèmes industriels et assurent une grande partie de l’activité dans le commerce, les services, l’industrie, l’artisanat ou encore l’économie sociale.

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Mais ce poids économique contraste souvent avec leur niveau de fragilité. Beaucoup de TPME restent confrontées à des difficultés d’accès au financement, à des problèmes de structuration managériale, à un déficit de digitalisation ou encore à des contraintes liées à la compétitivité internationale et aux nouvelles normes environnementales. Les crises successives, de la pandémie de Covid-19 à l’inflation des coûts de production, ont également accentué la vulnérabilité d’une partie du tissu entrepreneurial.

C’est précisément pour répondre à ces défis que Maroc PME déploie aujourd’hui un programme d’accompagnement massif et multidimensionnel, pensé non seulement pour soutenir les entreprises fragiles, mais aussi pour transformer les TPME en véritables leviers de croissance, d’innovation et de création d’emplois durables.

Un nouveau pacte pour transformer les TPME

Lancé officiellement le 29 avril 2026 à Rabat sous la présidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, en présence notamment de la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, et du président de la CGEM, Chakib Alj, le PACTE TPME constitue la nouvelle colonne vertébrale de l’action de Maroc PME pour la période 2026-2030.

Ce programme national s’inscrit dans le cadre contractuel État–Maroc PME ainsi que dans la feuille de route stratégique ORBIT 2030. L’objectif affiché est clair : renforcer la compétitivité, la résilience et le potentiel de croissance des TPME.

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Le dispositif repose sur quatre grands axes complémentaires : structuration et fondamentaux, compétitivité, croissance et résilience. Huit offres d’accompagnement ont ainsi été conçues pour répondre aux besoins des entreprises à chaque étape de leur développement.

Deux nouveautés majeures : restructuration et transmission

Parmi les principales innovations du PACTE TPME figurent deux dispositifs inédits : Pact’Restructuration et Pact’Transmission.

Le premier cible les entreprises en difficulté disposant néanmoins d’une viabilité économique avérée. Dans un contexte marqué par les conséquences durables de la crise sanitaire, les tensions de trésorerie et les défaillances en cascade, Maroc PME veut intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Le dispositif finance jusqu’à 90% du coût du plan de retournement et de restructuration, avec un plafond de 2,4 millions de DH par entreprise. L’objectif est de préserver le capital économique, sauvegarder les emplois et éviter la disparition de savoir-faire stratégiques.

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L’autre nouveauté concerne les entreprises familiales, qui représentent l’essentiel du tissu entrepreneurial marocain. Avec Pact’Transmission, Maroc PME veut sécuriser le passage de relais entre générations, alors que seules 30% des entreprises familiales parviennent aujourd’hui à survivre à la troisième génération. Le programme prévoit un accompagnement juridique, fiscal, organisationnel et humain, financé à hauteur de 90% dans la limite d’un million de DH.

Croissance, qualité et décarbonation

Le PACTE TPME mise également sur l’accélération de la croissance des entreprises à fort potentiel. Pact’Scale Up cible ainsi les “gazelles” marocaines capables de devenir de futurs champions nationaux. Grâce à des diagnostics stratégiques 360°, des plans d’accélération personnalisés et un accès facilité au financement, à l’innovation et aux marchés, Maroc PME finance jusqu’à 2 millions de DH par entreprise.

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Le programme Pact’Performance accompagne, lui, les TPME dans leurs projets de transformation, de digitalisation et d’intégration de l’intelligence artificielle, avec une prise en charge de 80% des coûts d’expertise plafonnée à un million de DH.

Face aux nouvelles exigences des marchés internationaux, Pact’Qualité vise à aider les entreprises à obtenir certifications et labellisations, tandis que Pact’Décarbonation/Eau accompagne les TPME dans leur transition écologique, énergétique et hydrique, devenue incontournable pour accéder à certaines chaînes de valeur mondiales.

Structurer les TPME pour gagner en compétitivité

Deux autres dispositifs complètent ce vaste chantier de modernisation. Pact’Gestion ambitionne de renforcer les fondamentaux de gestion des entreprises à travers l’amélioration des performances opérationnelles et digitales. Pact’Organisation, de son côté, mise sur la montée en gamme des pratiques managériales, administratives, ESG et HSE afin d’aligner les TPME sur les standards internationaux.

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Au-delà des financements, Maroc PME veut surtout faciliter l’accès des petites entreprises à des expertises de haut niveau souvent hors de portée financière. Le programme sera déployé dans les douze régions du Royaume en partenariat avec les Centres régionaux d’investissement et les banques locales.

À travers ce pacte, l’État cherche clairement à faire émerger une nouvelle génération de TPME plus solides, plus innovantes et mieux armées pour affronter les mutations économiques, technologiques et environnementales des prochaines années.