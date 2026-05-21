Le groupe LIEBOT choisit Casablanca pour sa première usine africaine

Un an après avoir hissé le Maroc au rang de marché prioritaire pour son expansion à l’international, le groupe LIEBOT passe à l’acte. En effet, ce groupe français spécialisé dans les façades et fenêtres industrielles, et qui fédère plusieurs PME, chacune spécialisée dans sa ligne de métier (OUEST ALU, K LINE, MéO, BIPA, Ventanas et Vetrex), est en prospection active pour implanter une unité de façonnage et d’installation de façades en aluminium à Casablanca.

Avec une ouverture prévue en 2027, Ouest Alu Maroc (future filiale directe d’OUEST ALU, l’un des leaders du marché de la façade aluminium en France) devra s’attaquer essentiellement à un marché marocain en plein développement, dans le sillage de la montée en gamme des bâtiments construits sur le sol marocain.

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Il faut dire qu’avec la multiplication des tours de grande hauteur au Maroc, notamment dans les nouveaux quartiers d’affaires (tel que Casa Finance City à Casablanca), le budget des façades par projet immobilier prend des proportions de plus en plus importantes et crée un vecteur de croissance inédit.

Aussi, le groupe LIEBOT, que contrôle la famille éponyme, compte bien profiter d’une tendance favorable du marché marocain pour poursuivre sa dynamique à l’international, après avoir déjà pris pied en Allemagne, en Italie et en Pologne.

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Rappelons que le groupe LIEBOT est un acteur familial dont les origines dans le métier de la forge remontent à 1745 en Vendée, avant de se lancer dans les métiers de l’aluminium en 1965 à travers OUEST ALU. Aujourd’hui, le groupe LIEBOT est le premier groupe de fenêtres et façades sur le marché français et figure parmi les leaders européens, avec un chiffre d’affaires qui dépasse les 100 millions d’euros (plus d’un milliard de dirhams) et plus de 400 salariés.