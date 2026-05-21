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L’ONCF déploie un dispositif spécial «Aïd Al Adha 1447»

by Challenge
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Un train Al Boraq. Crédit: DR.

À l’occasion de l’Aïd Al Adha 1447, l’Office national des chemins de fer (ONCF) déploie un plan de transport spécial, du mercredi 20 mai au 7 juin, afin d’accompagner les déplacements dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et de fluidité.

Ce dispositif prévoit la programmation de trains supplémentaires ainsi qu’un renforcement de l’offre sur les axes connaissant la plus forte affluence.

Al Boraq

Les trains Al Boraq seront programmés afin d’assurer une cadence horaire entre Tanger, Kenitra, Rabat et Casablanca de 6h à 21h durant la période aller, avec l’ajout d’un train à 22h lors des journées de forte affluence. Ce dispositif s’accompagne d’un renforcement des capacités sur les créneaux à forte affluence, et ce tout au long de cette période.

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Al Atlas

L’offre des trains Al Atlas sera également renforcée grâce à l’augmentation des capacités des trains et la programmation de trains supplémentaires sur les principaux axes du réseau ferroviaire : Marrakech-Casablanca-Fès, Tanger- Fès-Oujda, ainsi que les dessertes vers Oujda Nador, Khouribga et Safi.

Trains navettes rapides (TNR)

L’offre habituelle sera maintenue durant les périodes de départ et de retour de l’Aïd. Un ajustement du plan de transport sera toutefois opéré le jour de l’Aïd, afin d’adapter l’offre à la demande enregistrée durant cette journée.

En prévision de cette période de forte affluence, l’ONCF met en place un dispositif renforcé d’accueil, d’assistance et d’orientation des voyageurs, aussi bien dans les gares qu’à bord des trains.

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Parallèlement, les équipes techniques resteront pleinement mobilisées 24h/24 et 7j/7 afin d’assurer la fluidité du trafic. Grâce à l’engagement de l’ensemble des équipes opérationnelles, les voyageurs bénéficieront de conditions de déplacement optimales durant toute cette période.

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